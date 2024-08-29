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鉅亨速報

盤後速報 - 欣雄(8908)下週(9月5日)除權0.8元，預估參考價49.26元

鉅亨網新聞中心 2024-08-29 17:05


欣雄(8908-TW)下週(9月5日)將進行除權交易，其中每股配發股票股利0.8元。

以今日(8月29日)收盤價53.20元計算，預估參考價為49.26元，權值合計為3.95元。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月29日)收盤價做計算，僅提供參考）

欣雄(8908-TW)所屬產業為油電燃氣業，主要業務為以導管供應氣體燃料。瓦斯計量器之製造租售業務。前各項器材設備之按裝維護及進出口代理。近5日股價上漲2.52%，櫃買市場加權指數上漲1.58%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/05 53.20 0.0 0.0% 0.8
2024/03/28 58.1 0.8 1.38% 0.0
2023/09/14 70.9 0.0 0.0% 1.0
2023/03/24 72.9 0.8 1.1% 0.0
2022/09/07 84.0 0.0 0.0% 1.5

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