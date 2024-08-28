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鉅亨速報

盤後速報 - 倍力(6874)下週(9月4日)除息3.8元，預估參考價97.7元

鉅亨網新聞中心 2024-08-28 17:05


倍力(6874-TW)下週(9月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.8元。

以今日(8月28日)收盤價101.50元計算，預估參考價為97.7元，息值合計為3.8元，股息殖利率3.74%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月28日)收盤價做計算，僅提供參考）

倍力(6874-TW)所屬產業為資訊服務業，主要業務為開發與代理軟體產品與相關服務。近5日股價上漲4.49%，櫃買市場加權指數上漲0.87%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/04 101.50 3.8 3.74% 0.0
2023/09/06 123.5 3.8 3.08% 0.0
2022/09/27 88.0 1.5 1.7% 3.0

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集中市場加權指數22370.660.84%
倍力101.5-0.98%

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加權指數法興(售) 槓桿5.32

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