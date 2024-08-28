盤後速報 - 倍力(6874)下週(9月4日)除息3.8元，預估參考價97.7元
鉅亨網新聞中心 2024-08-28 17:05
倍力(6874-TW)下週(9月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.8元。
以今日(8月28日)收盤價101.50元計算，預估參考價為97.7元，息值合計為3.8元，股息殖利率3.74%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月28日)收盤價做計算，僅提供參考）
倍力(6874-TW)所屬產業為資訊服務業，主要業務為開發與代理軟體產品與相關服務。近5日股價上漲4.49%，櫃買市場加權指數上漲0.87%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/04
|101.50
|3.8
|3.74%
|0.0
|2023/09/06
|123.5
|3.8
|3.08%
|0.0
|2022/09/27
|88.0
|1.5
|1.7%
|3.0
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