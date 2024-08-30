search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤後速報 - 鼎固-KY(2923)下週(9月6日)除息0.2元，預估參考價35.1元

鉅亨網新聞中心 2024-08-30 17:05


鼎固-KY(2923-TW)下週(9月6日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.2元。

以今日(8月30日)收盤價35.30元計算，預估參考價為35.1元，息值合計為0.2元，股息殖利率0.57%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月30日)收盤價做計算，僅提供參考）

鼎固-KY(2923-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為不動產開發。不動產租售。不動產管理及其他。近5日股價下跌2.16%，集中市場加權指數上漲0.24%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/06 35.30 0.2 0.57% 0.0
2023/09/04 23.1 0.6 2.6% 0.0
2022/09/12 22.5 1.2 5.33% 0.0
2021/08/16 26.0 1.2 4.62% 0.0
2020/09/08 26.7 2.23 8.35% 0.0

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數22268.090.30%
鼎固-KY35.33.98%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿10.16
加權指數法興(售) 槓桿5.4

鉅亨贏指標

了解更多

#寶塔翻紅

偏強
鼎固KY

60%

勝率

#上升三法

偏強
鼎固KY

60%

勝率

延伸閱讀


Empty