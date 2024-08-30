盤後速報 - 鼎固-KY(2923)下週(9月6日)除息0.2元，預估參考價35.1元
鉅亨網新聞中心 2024-08-30 17:05
鼎固-KY(2923-TW)下週(9月6日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.2元。
以今日(8月30日)收盤價35.30元計算，預估參考價為35.1元，息值合計為0.2元，股息殖利率0.57%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月30日)收盤價做計算，僅提供參考）
鼎固-KY(2923-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為不動產開發。不動產租售。不動產管理及其他。近5日股價下跌2.16%，集中市場加權指數上漲0.24%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/06
|35.30
|0.2
|0.57%
|0.0
|2023/09/04
|23.1
|0.6
|2.6%
|0.0
|2022/09/12
|22.5
|1.2
|5.33%
|0.0
|2021/08/16
|26.0
|1.2
|4.62%
|0.0
|2020/09/08
|26.7
|2.23
|8.35%
|0.0
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