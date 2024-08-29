盤後速報 - 恒耀國際(8349)下週(9月5日)除權0.99元，預估參考價68.08元
鉅亨網新聞中心 2024-08-29 17:05
恒耀國際(8349-TW)下週(9月5日)將進行除權交易，其中每股配發股票股利0.99元。
以今日(8月29日)收盤價74.80元計算，預估參考價為68.08元，權值合計為6.72元。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月29日)收盤價做計算，僅提供參考）
恒耀國際(8349-TW)所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為國際貿易業。螺絲、螺帽、螺絲釘及鉚釘等製品製造業。熱處理業。近5日股價上漲3.6%，櫃買市場加權指數上漲1.58%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/05
|74.80
|0.0
|0.0%
|0.9865
|2024/04/10
|67.5
|1.4981
|2.22%
|0.0
|2023/09/06
|61.9
|0.0
|0.0%
|0.9961
|2022/09/08
|69.6
|0.0
|0.0%
|1.0
|2022/07/13
|51.0
|1.2
|0.0%
|0.0
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