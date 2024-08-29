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鉅亨速報

盤後速報 - 恒耀國際(8349)下週(9月5日)除權0.99元，預估參考價68.08元

鉅亨網新聞中心 2024-08-29 17:05


恒耀國際(8349-TW)下週(9月5日)將進行除權交易，其中每股配發股票股利0.99元。

以今日(8月29日)收盤價74.80元計算，預估參考價為68.08元，權值合計為6.72元。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月29日)收盤價做計算，僅提供參考）

恒耀國際(8349-TW)所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為國際貿易業。螺絲、螺帽、螺絲釘及鉚釘等製品製造業。熱處理業。近5日股價上漲3.6%，櫃買市場加權指數上漲1.58%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/05 74.80 0.0 0.0% 0.9865
2024/04/10 67.5 1.4981 2.22% 0.0
2023/09/06 61.9 0.0 0.0% 0.9961
2022/09/08 69.6 0.0 0.0% 1.0
2022/07/13 51.0 1.2 0.0% 0.0

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恒耀國際74.80.00%

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加權指數法興(售) 槓桿5.11

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