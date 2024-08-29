美油庫存降幅低於預期 國際油價小幅走低

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-29 02:30

‌



國際油價周三 (28 日) 小幅走低，因美國原油庫存減少幅度低於預期，而且對中國需求擔憂持續存在，不過跌幅受到中東和利比亞供應風險限制。

截稿前，10 月交割的布蘭特原油期貨下跌 0.52%，至每桶 79.14 美元；10 月交割的西德州原油期貨下跌 0.61%，至每桶 75.05 美元。

‌



美國能源情報署 (EIA) 最新公布數據顯示，上周美國原油庫存減少 84.6 萬桶至 4.252 億桶，低於分析師預期的減少 230 萬桶。

上周美國原油庫存降幅低於預期。(圖：ZeroHedge)

Kpler 首席石油分析師 Matt Smith 表示：「如果煉油廠開工量真的那麼強勁，達到六周高峰，那麼看到如此小的原油降幅有點令人意外。」他補充說，進口的持續強勁和出口的小幅下降，幫助控制降幅。

與此同時，對中國需求的擔憂也持續打壓油價，近期數據顯示中國經濟舉步維艱，煉油商的石油需求放緩。

巴克萊 (Barclays) 分析師 Amarpreet Singh 在一份報告中表示：「中國的需求仍然疲弱，預期中的下半年反彈尚未顯示出可信的跡象。」

另一方面，利比亞石油產量可能減少、以色列和加薩衝突可能擴大，包括伊朗支持的黎巴嫩真主黨武裝分子，這些因素仍然是石油市場面臨的最大風險，限制了周三國際油價跌勢。

由於利比亞各派系正為爭奪中央銀行和國家石油收入的控制權而陷入權力鬥爭仍在繼續，利比亞各地的幾個油田已停止生產，這場爭端使約每日 120 萬桶的產量面臨風險。

總部設在利比亞首都的黎波里 (Tripoli) 的政府或負責石油資源的國家石油公司 (National Oil Corp) 仍然沒有證實任何關閉的消息。

瑞銀 (UBS) 分析師 Giovanni Staunovo 說，考慮到真正的石油供應被取消，利比亞的石油供應中斷應該會收緊石油市場，但投資人希望先看到利比亞原油出口下降。

至於中東方面，以色列和哈瑪斯武裝分子在加薩走廊的戰鬥仍在繼續，在開羅舉行的停火談判還沒有具體突破的跡象。以色列和真主黨上周末在黎巴嫩邊境互轟。