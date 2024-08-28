「股神」巴菲特旗下波克夏市值一度突破1兆美元 成首家達此紀錄非科技類美國公司

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-28 22:40

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「股神」巴菲特執掌的波克夏公司 (Berkshire Hathaway)(BRK.A)A 類股票周三(28 日) 一度上漲 1.2%，讓集團市值首次突破 1 兆美元，成為首家市值達到這一里程碑的非科技類美國公司。

波克夏 (BRK.A-US)A 類股周三早盤一度上漲 1.2%，達到每股 699,440.93 美元的高點，讓公司市值突破 1 兆美元大關，截稿前漲勢回落至 0.86%，每股暫報 697,300.00 美元；波克夏(BRK.B-US)B 類股周三早盤上漲 0.77%，每股暫報 464.34 美元，今年年迄今累計上漲逾 28%，美國首次公開發行(IPO) 以來累計漲幅超過 1,800%。

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與兆元俱樂部中的其他 6 家公司蘋果 (AAPL-US)、輝達(NVDA-US)、微軟(MSFT-US)、Alphabet(GOOGL-US)、亞馬遜(AMZN-US) 和 Meta(META-US)不同，波克夏以專注於舊經濟而聞名，旗下擁有 BNSF 鐵路、Geico 保險和 Dairy Queen，不過其在蘋果的龐大持股幫助推動近期的漲勢。

在波克夏最近公布強勁的第二季財報後，瑞銀分析師 Brian Meredith 上調他對 2024 年和 2025 年的獲利預期，原因有兩個：投資收入增加，以及包括 GEICO 在內的保險集團的承銷業績增加。保險股今年一直在上漲，因為該集團在疫情後繼續提高價格。

Meredith 預估波克夏的市值將遠遠超過 1 兆美元，因此他將 A 股的 12 個月目標價上調至 75.9 萬美元，比周三的水平高出近 9%。他在本月稍早的報告中寫道：「我們仍然認為，在不確定的宏觀環境下，BRK 的股票是一個有吸引力的投資對象。」

巴菲特在 1960 年代接管波克夏公司 (Berkshire)，這家陷入困境的紡織企業後來發展成為一個龐大的帝國，業務涵蓋保險、鐵路、零售和能源，擁有無與倫比的資產負債表和現金堡壘。

巴菲特最近一直處於防禦模式，拋售了大量股票，其中包括他所持蘋果公司股份的一半，同時在 6 月底將波克夏的現金儲備提高到創紀錄的 2,770 億美元。

波克夏將其大部分現金投資於短期國庫券，其持有的這類證券在第二季末的價值為 2,346 億美元，超過了聯準會 (Fed) 持有的金額。