美超微將延後提交年度財務報告 早盤股價暴崩逾22%
鉅亨網編譯段智恆 2024-08-28 22:00
美超微 (Super Micro Computer) 周三 (28 日) 表示，截至 6 月 30 日的 2024 會計年度 10-K 年報預料無法按時提交，會在 8 月 30 日提交逾期申報通知。消息傳出後，美超微 (SMCI-US) 周三開盤股價暴跌 22.65%，每股暫報 423.61 美元。
美超微聲明表示，管理階層需要更多時間就內控的設計和運作有效性進行評估。另外還補充說，本月早些時候公布截至 6 月 30 日的季度業績沒有任何更動。
此前一天，做空機構公司興登堡研究 (Hindenburg Research) 公司披露對美超微的空頭部位，並稱這家伺服器製造商有「會計操控」問題。
據了解，興登堡研究公司對超微電腦的調查包括與前高級員工的訪談和訴訟記錄，調查認為該公司有「明顯的會計問題、未披露的關聯交易、制裁和出口控制失敗，以及客戶問題。」
分析指出，興登堡這次做空時機微妙，輝達 (NVDA-US) 即將公布備受矚目的財報，投資人普遍期待其業績能延續強勁勢頭。而超微電腦與英偉達有緊密的業務聯繫，使該公司能夠利用對人工智慧 (AI) 伺服器需求激增的機會。
美超微股價今年以來上漲逾 80%，並在第一季漲逾 300% 至 1,299 美元的高點，成為美國有史以來最大的小型股，占羅素 2000 指數權重的 2%。
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