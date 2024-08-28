〈美股早盤〉輝達財報即將出爐 主要指數開平

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-28 21:42

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美股主要指數周三 (28 日) 開平，市場聚焦人工智慧 (AI) 晶片大廠輝達 (NVDA-US) 公布財報，聚焦這家公司和其他科技相關股票近期引領的牛市反彈是否能持續下去。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 15 點或近 0.04%，那斯達克綜合指數跌近 50 點或近 0.2%，標普 500 指數跌 0.1%，費城半導體指數跌近 0.1%。

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輝達將於美股周三收盤後公布第二季財報。高盛預估，作為全球最受關注的股票，輝達的這份財報可能會讓其股價大幅波動 9% 以上。截至周二收盤，輝達市值在 3.15 兆美元。這意味著其市值可能大幅波動 2,980 億美元——比標普 500 指數成分股中 95% 的公司總市值還高。

財富管理公司 St James Place 投資長 Justin Onuekwusi 表示：「輝達的業績已經變得非常像一個宏觀事件，在某種程度上，就市場影響而言，它的影響堪比就業數據和消費者物價指數 (CPI) 報告。」

美國大選方面，民主黨總統候選人賀錦麗的前途似乎一片光明。根據最新預測，賀錦麗在全美範圍內的支持率為 48.4%，領先川普的 46.9%，且越來越多原先傾向共和黨的州開始出現搖擺態勢，進一步凸顯賀錦麗的強勢。

這也讓華爾街開始重新調整押注。 Zacks Investment Management 客戶投資組合經理 Brian Mulberry 表示，短期內最可能的結果就是波動性加劇，引發定價異常，但這也為主動投資者帶來重新平衡選舉風險的機會。

與此同時，在市場正在努力應對美國經濟衰退的可能性，以及聯準會 (Fed) 能否以足夠快的速度降息以實現軟著陸。

芝商所 FedWatch 工具顯示，9 月降息 1 碼 (25 個基點) 的機率為 65.5%，而降息 2 碼 (50 個基點) 的機率則為 34.5%。 Interactive Brokers 的高級經濟學家 José Torres 表示：「如果你現在是市場的多頭，你不希望看到 50 個基點的降息。你希望 Fed 逐步緩慢地下調貨幣政策，而不是突然採取大動作。」

Torres 指出，Fed 的大幅降息可能會向投資人傳遞一個訊號，即 Fed 在降息方面行動遲緩，需要迅速採取措施應對經濟放緩。相比之下，更溫和且可預期的降息策略可能會增強投資人的信心。

截至台北時間周三（28 日）21 時許：

焦點個股：

理想汽車 (LI-US) 早盤股價下跌 12.13%，至每股 18.64 美元

中國電動車製造商理想汽車周三公布 2024 會計年度第二季財報，儘管該季銷量有所回升，但受降價策略影響讓獲利承壓，該季淨利腰斬、遠低華爾街分析師預期。不過該公司本季 (第三季) 電動車銷售預測優於分析預期、營收預測佳，穩住投資人信心。

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價上漲 0.51%，至每股 229.20 美元

根據外媒報導，蘋果採取了罕見的舉措，在其數位服務部門裁員約 100 人，是這個關鍵部門優先事項轉變的一部分。該公司周二通知了受影響的員工，這些員工在高級副總裁 Eddy Cue 領導的服務部門的不同團隊。

柯爾百貨 (KSS-US) 早盤股價上漲 1.73%，至每股 19.97 美元

科爾百貨 (Kohl"s) 第二季獲利超出預期，並調升全年獲利預期。這家美國百貨商店業者在服裝和配飾支出謹慎的情況下，受惠於成本的嚴格控制和庫存的精簡。該公司股價在周三盤前交易上漲 4%。今年來下跌約 32%，原因是零售商在黏性通膨和長期較高利率的情況下面臨需求不均的困境。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

野村證券 (Nomura) 分析師在日前發給客戶的報告中，討論了美國科技股可能面臨的崩盤風險以及降息預期。該投行指出，近期科技股的急劇下跌，主要由於 Fed 在 6 月聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議期間立場轉為鷹派，但補充稱這已不再是影響因素。