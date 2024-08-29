〈能源盤後〉夏日駕駛季告終 恐削弱需求 原油連日走低

鉅亨網編譯許家華 2024-08-29 06:13

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國際油價周三 (27 日) 連續第二日下跌，係因市場預期夏日駕駛季節結束將削弱需求。然而，美國官方數據顯示，原油供應連續第二周下降，令油價收盤脫離盤中低點。

能源商品價格

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10 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 1.01 美元或 1.3%，收每桶 74.52 美元，自盤中低點 73.82 美元拉回。前一日該期貨收低 2.4%。

10 月交割的 Brent 原油期貨價格價格下跌 90 美分或 1.1%，收每桶 78.65 美元。

9 月交割的汽油期貨價格下跌 1.4%，收每加侖 2.21 美元。

9 月交割的熱燃油期貨價格下跌 2.5% ，收每加侖 2.23 美元。

9 月交割的天然氣價格上漲 1.4%，收每百萬 Btu 1.93 美元，該期貨今日到期。

10 月交割的天然氣價格上漲 0.6%，收每百萬 Btu 2.10 美元。

市場驅動力

價格期貨集團高級市場分析師 Phil Flynn 表示，美國石油庫存持續收緊。然而，「夏日駕駛季即將結束，市場對燃料的需求將很快減弱。」

美國能源資訊局 (EIA) 周三公布，上周 (8/23 止) 美國商業原油庫存小降 80 萬桶，為連續第二周下降。

麥格理分析師預計，上周 (8/23 止) 原油供應增加 320 萬桶。根據消息人士，周二晚間，美國石油協會 (API) 公布，上周原油庫存減少 340 萬桶。

「可能有人認為，市場會擔心石油供應迅速收緊，但交易不斷推動空頭押注供應充足，即使供需分界很窄，且倘若利比亞的石油供應持續中斷，還會陷入供應重大不足。」Flynn 說。

根據報導，利比亞東部政府周一起關閉所有油田，暫停生產和出口。

EIA 周三報告也顯示，上周汽油供應量減少 220 萬桶，而餾分油庫存增加 30 萬桶。

麥格理分析師先前預計，上周汽油供應減少 140 萬桶，餾分油供應減少 20 萬桶。

Kpler 美國首席分析師 Matt Smith 表示，如果煉油廠運行真的如此強勁，達到 6 周高點，那麼原油供應量減少那麼少就不足為奇了。與 7 月最後一周相較，煉油廠每日運作量超過 70 萬桶。「進口持續強勁，且出口稍微下降，這有助於控制原油庫存下降程度。」

「儘管煉油廠運行明顯強勁，但由於隱含需求強勁，汽油庫存有所減少，因為我們正處於夏日駕車季的最後一個狂歡節，加油站可能會在勞動節周末之前備貨。」

EIA 數據顯示，汽油需求小幅上升，最近一周車用汽油供應總量（需求指標）為 930.7 萬桶 / 日，高於一周前的 919.3 萬桶 / 日。

EIA 稱，最近一周美國石油產量減少 10 萬桶，降至 1330 萬桶 / 日，而 Nymex 交割中心俄克拉荷馬州庫欣的原油庫存減少 70 萬桶，降至 2750 萬桶。

國際油價周二下跌，係因市場擔憂需求放緩的情緒導致油價 4 個交易日以來首次下跌。此前 Brent 原油和 WTI 原油均已連漲 3 個交易日，期間漲幅超過 7%。

Pepperstone 專家研究策略師 Quasar Elizundia 在市場評論中表示，全球經濟前景仍然不確定，有放緩跡象，尤其是美國經濟。「事實證明，在最新的 7 月就業數據令市場預期失望後，石油尤其脆弱。如今市場聚焦周四將公布的第二季 GDP 修正值以及下周的非農就業報告。隨著市場持續評估經濟疲軟程度，該非農報告對於確定原油價格走向至關重要。」

然而，油價持續疲軟可能為投資者提供機會。

Tyche 資本顧問公司管理成員 Tariq Zahir 認為，如果能源市場持續疲軟，考量到利比亞的停產影響以及大西洋颶風季節高峰可能會擾亂墨西哥灣的生產，他將趁此時買進。