迪士尼與信實工業克服印度反壟斷機構擔憂 85億美元娛樂業巨霸將誕生

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-29 00:50

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迪士尼 (DIS-US) 與印度信實工業 (Reliance Industries) 成功緩解監管機構對於其控制印度板球轉播權的擔憂後，於周三 (28 日) 獲得價值 85 億美元的印度媒體資產合併案的批准，兩家公司計劃在 10 月前完成合併。儘管印度競爭委員會 (CCI) 已批准該交易，但附帶一些必須進行的調整。

該起合併案於今年 2 月宣布，涉及信實工業旗下的 Viacom18 娛樂業務與迪士尼全資子公司 Star India Private Limited(SIPL) 兩家公司。交易完成後，SIPL 將成為信實工業、Viacom18 和現有迪士尼子公司共同持有的合資企業。

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據了解，信實工業是印度億萬富翁安巴尼 (Mukesh Ambani) 創立的多元化企業集團，其媒體和娛樂業務亦將納入合併範圍。Viacom18 的資產涵蓋電視廣播、流媒體平台 JioCinema、廣告銷售、商品銷售以及電影製作和發行。

迪士尼的 SIPL 將貢獻其電視廣播部門、內容製作能力、串流媒體平台 Disney+ Hotstar 以及廣告業務。此外，總部位於英屬維爾京群島的 Star Television Productions Limited (STPL) 也將參與此次交易。

為促成合併，兩家公司向印度板球委員會做出包括承諾不會無理提高串流媒體板球比賽廣告費用的讓步，並保證不會捆綁銷售不同板球錦標賽的廣告位。

媒體機構 GroupM 估計，2023 年，企業在印度體育產業相關的贊助、代言和媒體上的支出接近 20 億美元，其中板球相關支出占 87%，表明板球在印度體育產業中的重要性，以及此次合併對印度媒體和娛樂行業格局的潛在影響。

合併後的公司還將擁有溫布頓網球錦標賽、MotoGP 和英格蘭足球超級聯賽等其他體育賽事在印度的轉播權，進一步鞏固其在媒體領域的領導地位。合併後的公司將由安巴尼的信實工業控股，CCI 在批准前曾就合併提出了約 100 個相關問題。