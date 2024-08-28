盤後速報 - 力麒(5512)下週(9月4日)除權息0.54元，預估參考價11.51元
鉅亨網新聞中心 2024-08-28 17:05
力麒(5512-TW)下週(9月4日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.24元，股票股利0.3元，合計股利0.54元。
以今日(8月28日)收盤價12.10元計算，預估參考價為11.51元，權息值合計為0.59元，股息殖利率1.98%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月28日)收盤價做計算，僅提供參考）
力麒(5512-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及商業大樓投資興建出租出售。近5日股價上漲0.84%，櫃買市場加權指數上漲0.87%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/04
|12.10
|0.24
|1.98%
|0.3
|2022/09/07
|9.09
|0.3
|3.3%
|0.0
|2021/09/13
|9.25
|0.33
|3.57%
|0.0
|2020/07/16
|10.15
|0.6
|5.91%
|0.0
|2019/07/04
|9.46
|0.4
|4.23%
|0.0
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