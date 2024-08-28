search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤後速報 - 力麒(5512)下週(9月4日)除權息0.54元，預估參考價11.51元

鉅亨網新聞中心 2024-08-28 17:05


力麒(5512-TW)下週(9月4日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.24元，股票股利0.3元，合計股利0.54元。

以今日(8月28日)收盤價12.10元計算，預估參考價為11.51元，權息值合計為0.59元，股息殖利率1.98%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月28日)收盤價做計算，僅提供參考）

力麒(5512-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及商業大樓投資興建出租出售。近5日股價上漲0.84%，櫃買市場加權指數上漲0.87%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/04 12.10 0.24 1.98% 0.3
2022/09/07 9.09 0.3 3.3% 0.0
2021/09/13 9.25 0.33 3.57% 0.0
2020/07/16 10.15 0.6 5.91% 0.0
2019/07/04 9.46 0.4 4.23% 0.0

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數22370.660.84%
力麒12.10.83%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿12.01
加權指數法興(售) 槓桿5.32

鉅亨贏指標

了解更多

#低股價淨值比起漲股

偏弱
力麒

90%

勝率

延伸閱讀


Empty