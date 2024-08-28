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鉅亨速報

盤後速報 - 胡連(6279)下週(9月4日)除權息5.25元，預估參考價147.8元

鉅亨網新聞中心 2024-08-28 17:05


胡連(6279-TW)下週(9月4日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利5元，股票股利0.25元，合計股利5.25元。

以今日(8月28日)收盤價156.50元計算，預估參考價為147.8元，權息值合計為8.7元，股息殖利率3.19%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月28日)收盤價做計算，僅提供參考）

胡連(6279-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子零件(端子)五金機械配件等製造加工及買賣(模具端子壓著機)。塑膠件。模具製造,電子零組件製造業(端子)及電子材料,模具批發零售。近5日股價下跌1.58%，櫃買市場加權指數上漲0.87%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/04 156.50 5.0 3.19% 0.25
2022/08/26 162.0 5.0 3.09% 0.0
2021/08/25 121.0 4.0 3.31% 0.0
2020/08/24 73.5 3.0 4.08% 0.25
2019/08/27 75.0 4.0 5.33% 0.0

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集中市場加權指數22370.660.84%
胡連156.50.64%

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