盤後速報 - 胡連(6279)下週(9月4日)除權息5.25元，預估參考價147.8元
鉅亨網新聞中心 2024-08-28 17:05
胡連(6279-TW)下週(9月4日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利5元，股票股利0.25元，合計股利5.25元。
以今日(8月28日)收盤價156.50元計算，預估參考價為147.8元，權息值合計為8.7元，股息殖利率3.19%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月28日)收盤價做計算，僅提供參考）
胡連(6279-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子零件(端子)五金機械配件等製造加工及買賣(模具端子壓著機)。塑膠件。模具製造,電子零組件製造業(端子)及電子材料,模具批發零售。近5日股價下跌1.58%，櫃買市場加權指數上漲0.87%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/04
|156.50
|5.0
|3.19%
|0.25
|2022/08/26
|162.0
|5.0
|3.09%
|0.0
|2021/08/25
|121.0
|4.0
|3.31%
|0.0
|2020/08/24
|73.5
|3.0
|4.08%
|0.25
|2019/08/27
|75.0
|4.0
|5.33%
|0.0
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