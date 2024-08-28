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鉅亨速報

盤後速報 - 三圓(4416)下週(9月4日)除權息1.99元，預估參考價87.62元

鉅亨網新聞中心 2024-08-28 17:05


三圓(4416-TW)下週(9月4日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.2元，股票股利1.79元，合計股利1.99元。

以今日(8月28日)收盤價103.50元計算，預估參考價為87.62元，權息值合計為15.88元，股息殖利率0.19%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月28日)收盤價做計算，僅提供參考）

三圓(4416-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓、國民住宅出租出售業務。室內裝潢設計工程承攬及有關裝潢材料之進出口買賣。近5日股價上漲2.96%，櫃買市場加權指數上漲0.87%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/04 103.50 0.1988 0.19% 1.7893
2023/09/07 79.1 2.0 2.53% 0.0
2022/08/09 81.2 4.9629 6.11% 0.0
2020/09/07 80.2 1.0 1.25% 0.0
2019/09/06 72.5 2.0 2.76% 0.0

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