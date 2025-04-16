早盤挫逾7%！Q1財報、全年財測俱遜預期 艾司摩爾：關稅影響今、明年前景
鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-04-16 15:40
荷蘭光刻機製造商艾司摩爾 (ASML-US) 周三 (16 日) 公布今年首季財報時表示，關稅政策正加劇該公司 2025 及 2026 年業績預期的不確定性，但稱 AI 浪潮仍是該公司核心成長引擎。
由於美國總統川普將在稍晚公佈更多半導體關稅細節，晶片製造商面臨的不確定性越來越大。
綜合《CNBC》、《路透社》等外電報導，財報顯示，艾司摩爾今年首季業績弱於預期，並警告本季銷售額將略有下降。該公司今年第一季總銷售額為 77 億歐元，略低於預期的 78 億歐元，毛利率 54%，淨收入 24 億歐元。本季淨銷售額則預計在 72 億至 77 億歐元之間，毛利率預計在 50% 至 53% 之間。
該公司最新預期，2025 年銷售額介於 300 億至 350 億歐元，低於先前 400 億歐元的目標。對此艾司摩爾執行長 Christophe Fouquet 示警，該公司部分客戶的不確定性恐導致全年收入跌至預期範圍的低端。
Fouquet 在一份聲明中說，「與客戶的深入交流印證了我們對 2025 年至 2026 年成長周期的判斷，但近期全球關稅政策調整給宏觀環境蒙上更多不確定因素」，但他重申，AI 革命持續驅動業績增長。「這種技術革新正重塑市場格局，不同客戶群體受益程度差異顯著。正如我們 2025 年營收區間所反映的，這既帶來上行潛力，也伴隨下行風險」。
此外，艾司摩爾財務長 Roger Dassen 在公司官網發佈的訪談中也具體解析可能衝擊業務的四類關稅風險，分別是對美出口設備、進口零部件和工具關稅、在美製造所需材料進口關稅，以及第三國對美出口產品加徵的關稅。
Dassen 特別警告稱，關稅對全球經濟成長的間接影響目前尚難量化。「我們正積極聯合產業鏈生態系統，力求最大限度降低整體衝擊。」
最新財報與財測數字公布後，艾司摩爾周三早盤交易下跌逾 7%，失守 600 歐元大關，今年以來累計下跌逾 17%。
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