早盤挫逾7%！Q1財報、全年財測俱遜預期 艾司摩爾：關稅影響今、明年前景

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-04-16 15:40

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荷蘭光刻機製造商艾司摩爾 (ASML-US) 周三 (16 日) 公布今年首季財報時表示，關稅政策正加劇該公司 2025 及 2026 年業績預期的不確定性，但稱 AI 浪潮仍是該公司核心成長引擎。

由於美國總統川普將在稍晚公佈更多半導體關稅細節，晶片製造商面臨的不確定性越來越大。

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綜合《CNBC》、《路透社》等外電報導，財報顯示，艾司摩爾今年首季業績弱於預期，並警告本季銷售額將略有下降。該公司今年第一季總銷售額為 77 億歐元，略低於預期的 78 億歐元，毛利率 54%，淨收入 24 億歐元。本季淨銷售額則預計在 72 億至 77 億歐元之間，毛利率預計在 50% 至 53% 之間。

該公司最新預期，2025 年銷售額介於 300 億至 350 億歐元，低於先前 400 億歐元的目標。對此艾司摩爾執行長 Christophe Fouquet 示警，該公司部分客戶的不確定性恐導致全年收入跌至預期範圍的低端。

Fouquet 在一份聲明中說，「與客戶的深入交流印證了我們對 2025 年至 2026 年成長周期的判斷，但近期全球關稅政策調整給宏觀環境蒙上更多不確定因素」，但他重申，AI 革命持續驅動業績增長。「這種技術革新正重塑市場格局，不同客戶群體受益程度差異顯著。正如我們 2025 年營收區間所反映的，這既帶來上行潛力，也伴隨下行風險」。

值得注意的是，艾司摩爾今年第一季淨訂單量達 39 億歐元 (44 億美元)，低於分析師預期的 48.9 億歐元。

此外，艾司摩爾財務長 Roger Dassen 在公司官網發佈的訪談中也具體解析可能衝擊業務的四類關稅風險，分別是對美出口設備、進口零部件和工具關稅、在美製造所需材料進口關稅，以及第三國對美出口產品加徵的關稅。

Dassen 特別警告稱，關稅對全球經濟成長的間接影響目前尚難量化。「我們正積極聯合產業鏈生態系統，力求最大限度降低整體衝擊。」