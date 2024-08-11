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鉅亨速報

營收速報 - 2024年8月11日台股大型公司7月營收一覽（新增0家）

鉅亨網新聞中心 2024-08-11 07:55


本次公布7月營收一覽

截至台北時間2024年8月11日07:55，彙整前一日公布7月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計194家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
7月已公布營收一覽

截至目前，已公布7月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達194家。其中營收年增大於 25％有47家，年增小於-20％有13家。

7月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
大於50億 >= +25% 47家
大於50億 >= 0% 99家
大於50億 < 0% 35家
大於50億 <= -20% 13家

7月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
華建-建材營造業 10.40億 144776.2%
鴻華先進-創-汽車工業 10.11億 837.6%
萬海-航運業 201.08億 144.2%
長榮-航運業 543.97億 132.2%
遠雄-建材營造業 32.93億 127.6%

7月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
遠雄-建材營造業 32.93億 111.1%
亞昕-建材營造業 1.05億 105.6%
國泰金-金融保險業 539.58億 76.7%
力麒-建材營造業 4.11億 46.8%
遠壽-金融保險業 97.42億 42.4%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收7月營收建材營造業華建

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華建48.2-0.10%
鴻華先進-創40.253.21%
萬海77.2-2.03%
長榮1730.29%
遠雄76.31.19%
亞昕41.32.10%
國泰金60.54.67%
力麒11.850.42%
遠壽14.551.96%

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