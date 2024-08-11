營收速報 - 2024年8月11日台股大型公司7月營收一覽（新增0家）
鉅亨網新聞中心 2024-08-11 07:55
本次公布7月營收一覽
截至台北時間2024年8月11日07:55，彙整前一日公布7月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計194家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
7月已公布營收一覽
截至目前，已公布7月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達194家。其中營收年增大於 25％有47家，年增小於-20％有13家。
7月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|大於50億
|>= +25%
|47家
|大於50億
|>= 0%
|99家
|大於50億
|< 0%
|35家
|大於50億
|<= -20%
|13家
7月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|華建-建材營造業
|10.40億
|144776.2%
|鴻華先進-創-汽車工業
|10.11億
|837.6%
|萬海-航運業
|201.08億
|144.2%
|長榮-航運業
|543.97億
|132.2%
|遠雄-建材營造業
|32.93億
|127.6%
7月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|遠雄-建材營造業
|32.93億
|111.1%
|亞昕-建材營造業
|1.05億
|105.6%
|國泰金-金融保險業
|539.58億
|76.7%
|力麒-建材營造業
|4.11億
|46.8%
|遠壽-金融保險業
|97.42億
|42.4%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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