盤中速報 - ORDI大跌11.06%，報28.78美元
鉅亨網新聞中心 2024-08-28 16:05
ORDI(ORDI)在過去 24 小時內跌幅超過11.06%，最新價格28.78美元，總成交量達0.39億美元，總市值6.05億美元，目前市值排名第 60 名。
近 1 日最高價：32.46美元，近 1 日最低價：28.78美元，流通供給量：21,000,000。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-8.03%
- 近 1 月：-24.30%
- 近 3 月：-28.16%
- 近 6 月：-60.79%
- 今年以來：-62.17%
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