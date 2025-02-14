盤中速報 - Lido DAO大漲11.05%，報1.69美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-14 00:05
Lido DAO(LDO)在過去 24 小時內漲幅超過11.05%，最新價格1.69美元，總成交量達0.69億美元，總市值15.13億美元，目前市值排名第 35 名。
近 1 日最高價：1.85美元，近 1 日最低價：1.5美元，流通供給量：895,936,033。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+3.65%
- 近 1 月：+6.78%
- 近 3 月：+49.14%
- 近 6 月：+61.21%
- 今年以來：-4.04%
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