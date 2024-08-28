盤中速報 - Worldcoin大跌12.6%，報1.48美元
鉅亨網新聞中心 2024-08-28 16:05
Worldcoin(WLD)在過去 24 小時內跌幅超過12.6%，最新價格1.48美元，總成交量達0.39億美元，總市值4.53億美元，目前市值排名第 73 名。
近 1 日最高價：1.7美元，近 1 日最低價：1.47美元，流通供給量：306,457,973。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-4.90%
- 近 1 月：-36.34%
- 近 3 月：-67.98%
- 近 6 月：-81.19%
- 今年以來：-58.67%
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