〈陸港盤後〉A股三大指數漲跌互見 釀酒、銀行類股走低

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-28 16:30

‌



中國 A 股市場三大指數周三（28 日）收盤漲跌互見，釀酒、銀行類股走低。

滬指周三收盤跌 0.4% 報 2,837.43 點，深證成指跌 0.31% 報 8,078.82 點，創業板指漲 0.05% 報 1,531.45 點，兩市成交額合計人民幣 4,966 億元。

‌



零售、媒體、化工、有色等類股走高，建築、釀酒、銀行、保險、房地產等族群下跌。

港股恒指周三收盤跌 1.02%，報 17,692.45 點，失守百日線，恒生科技指數大跌 1.59%，報 3,445.46 點。

中航證券指出，近期中央及地方積極貫徹 730 政治局會議精神，加快全面落實已確定的政策舉措，及早儲備並適時推出一批增量政策舉措。

海外方面，8 月 23 日晚，美國聯準會（Fed）主席鮑爾在傑克森霍爾全球央行年會上釋出強烈降息信號。人民幣匯率壓力可能會進一步緩解，國內貨幣寬鬆政策空間有望打開。

往後看，穩增長增速有望提升，發力見效後，A 股有望觸底回升，建議投資人沿政策發力方向布局。