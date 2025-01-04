廣運在手訂單達65億元 公共工程2025-2027年為營收認列高峰期

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-04 12:37

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廣運 (6125-TW) 今 (4) 日舉行集團年度尾牙，執行長謝明凱指出，廣運在手訂單達 65 億元，2025-2027 年將爲營收認列高峰，同時，廣運也將運用輝達的 Omniverse 平台，加速以 SIP 在台灣、日本、東南亞的數據中心發揮系統整合製造及開發優勢。

同時，廣運也將和旗下的金運將聯手出席 3 月的 NVIDIA GTC 開發大會，廣運在自動搬運車、人形機器人的開發應用上也不會缺席，未來也將會有相關應用

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廣運在 2025、2026 及 2027 年爲公共工程認列營收期，桃機 T3 開工之後，T3 行李輸送系統已經在去年 10 月動工，對此一統包 46 億元的工程中，廣運分到的工程金額爲 25 億元，今、明兩年將陸續認列營收。

同時，廣運分別取得國家圖書館物流及郵局物流中心、捷運 A14 預先登機系統的工程標案，另取得多項民間自動化物流案，估計達 20 億元。

同時，廣運的熱傳事業部今年併入金運，在桃園平鎮的新生產線今年 6 月加入，金運也加速以 SIP 在台灣、日本、東南亞的數據中心發揮系統整合製造及開發優勢。