廣運旗下盛新看好 SiC2026年需求起飛 積極籌資認證因應

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-04 12:29

‌



由廣運 (6125-TW) 與旗下太極 (4934-TW) 轉投資的碳化矽 (SiC) 長晶廠盛新材料 (6930-TW) ，看好整體市場在 2026 年需求的提升，除今年積極進行市場籌資之外，並且以積極尋求國際的標準認證及客戶端認證爲鞏固訂單。

盛新材料總經理謝銘勳今 (4) 日在集團尾牙前指出，盛新材料 SiC 在 2024 年 10 月已取得 ISO16949 的國際認證，同時，在 2024 年及 2025 年並積極向美、日、韓客戶積極送件尋求認證。

‌



謝銘勳並指出，盛新 SiC 客戶端的反應來看，看好整體市場在 2026 年需求的提升，在盛新方面，也採取全面非中國材料、設備來源的製程，主要鎖定第三地的海外市場需求。

盛新材料擬辦理發行 2 萬張現金增資股籌資，已獲金管會申報生效，並敲定以每股 25 元溢價發行，將在 9 日除權交易，依時程規劃，盛新此一籌資案將在 2025 年 2 月底完成募集， 謝銘勳指出，因應市場需求擴增，不排除在今年下半年再辦理一次市場籌資活動。今年將登錄興櫃交易，有意以科技類股申請上市。

盛新目前股本 5 億元，目前在台擁有 65 台長晶爐，全面投產的有 60 台，主要以 8 吋晶圓的生產爲主。