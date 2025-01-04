太極跨足隱形眼鏡業務 產線今年建置完畢

鉅亨網記者魏志豪 桃園 2025-01-04 13:25

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廣運 (6125-TW) 旗下太極 (4934TW) 今 (4) 日舉辦尾牙，公司表示，受美中貿易戰影響，太陽能電池本業受影響，預期 2025 會是嚴峻的一年，但公司正積極多元化業務以降低單一市場帶來的風險，如隱形眼鏡，目前正在桃園平鎮廠建置產線，預計 2025 年完工。

太極 2023 年第四季將越南太陽能產線升級到 PERC M10，2024 年第一季新產品認證，2024 年第二季遇到美國對越南啟動雙反調查，太極坦言，2025 會是嚴峻的一年，主要是美中貿易戰之下，初判下來 4 月 18 日會有終判，變化可能不大，目前反傾銷反補貼稅 57%，之前有預期，盛新材料也遇到供過於求。

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太極能源目前在越南河內設有太陽能電池製造廠，面臨美國可能對越南進口的太陽能產品課徵高額反傾銷與反補貼稅率的挑戰，公司已調整市場策略，暫緩出貨至美國市場，避免潛在高稅率影響營運，並積極開拓美國以外的國際市場，提升市場分散性，降低對單一地區的依賴。

同時，太極透過業務多元化與投資布局，如碳化矽 (SiC) 晶圓市場，透過轉投資盛新材料進入碳化矽晶圓市場，是少數能同時生產元件級 N 型及 SI 型 SiC 基板的公司。

太極近期也發展隱形眼鏡事業，正式跨足隱形眼鏡市場，投資永暘光學並成立 LENS++ 品牌，專注於矽水膠及抗藍光功能的日抛與月抛型隱形眼鏡，抓住消費性醫療產品市場的成長機會，公司正在桃園平鎮廠建置生產線預計 2025 年完工。