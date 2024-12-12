惠譽：川普貿易戰 大中華區首當其衝 估2025年台灣GDP 2.6% 香港上揚為2.8%

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-12 19:07

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惠譽評級發表 2025 年信用前景展望，認為明年的美國貿易保護主義將擡頭，大中華區首當其沖，對大中華區主權評級展望為「惡化」。川普上台後，貿易保護主義擡頭，地緣政治緊張局勢加劇，包括海峽兩岸的不確定性增加，這些風險對大中華區的影響更突出。惠譽預測中國繼續面臨房地產持續回調、信心低迷、杠桿率高企和通縮風險等不利因素。2025 年台灣的增長率將從 4.3% 放緩至 2.6%。而鑒於降息帶來的內需復甦將抵消美國加徵關稅帶來的壓力， 香港的增長率將從 2.5% 升至 2.8%。

美國大選之後，貿易和地緣政治緊張局勢可能升級的風險給大中華區的經濟前景帶來下行風險和不確定性。隨著政策措施的推進，日益嚴峻的外部挑戰或將進一步削弱中國大陸的財政指標 ，但外部融資緩沖因素將使其具備一些韌性。大中華區內其他地區的財政及外部融資緩衝依然穩健，有助於緩和相關風險，但這些地區也可能承受一定壓力。

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面對持續的房地產行業挑戰、低迷的居民信心和消費以及通縮壓力，中國大陸經濟仍在尋找立足點，此時外部壓力的影響將尤為嚴峻。惠譽預計，2025 年中國大陸將延續近期針對經濟增 長挑戰而加碼的政策措施。財政政策或將成為穩定房地產市場、抵消國內外不利因素的重要工 具， 這有助於經濟增長率保持在 4.3%，但會導致財政赤字擴大，政府債務上升。

此外，台灣和香港極易受到美國貿易保護主義擡頭的影響，除了美國對其加徵關稅的直接影響 ，美國對中國大陸加徵關稅的溢出效應也會帶來間接影響。惠譽預測，2025 年台灣的增長率將從 4.3% 放緩至 2.6%。鑒於降息帶來的內需覆蘇將抵消美國加征關稅帶來的壓力，惠譽預計 2025 年香港的增長率將從 2.5% 升至 2.8%。

在評級展望分布：惠譽於 2024 年 4 月將中國 ‘A+’評級的展望調整為負面，以反映公共財政的持續惡化。政府 債務的走向是評級的關鍵敏感性因素之一，而這將取決於為抵消經濟增長和通縮壓力所采取的 財政支持的規模和有效性。

在對中國大陸評級後，惠譽於 2024 年 4 月確認香港的評級為 ‘AA-’/ 穩定，澳門的評級為‘AA’/ 穩定。香港作為金融和商業中心的作用以及澳門實現經濟多元化的能力是關鍵的評級敏感性因素。如果中國大陸評級變化的關鍵驅動因素影響到香港和澳門的信用狀況，則這兩個地區的評級仍將受到中國大陸評級變動的影響。

惠譽認為，台灣的出口導向型經濟，使其成為中國大陸之外最容易受到美國貿易關稅加碼影響的經濟體之一，且美國可能會對出口到中國大陸的高科技產品和敏感商品施加更多限制，這加劇了上述 風險 。台灣先進的半導體產業在人工智能的推動下實現了強勁增長，這在一定程度上緩和了相關風險 ，且在中美貿易和技術爭端持續不斷的情況下，製造業回流的趨勢也將支撐台灣的內部投資 。然 而，由於川普對台灣在半導體行業的主導地位表示擔憂，這可能會成為台灣與美國關系的 爭議 點。但從更廣泛的意義上講，台灣的尖端制造能力和專業化的生態系統應能助其保持強大的全球競爭力。