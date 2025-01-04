亞光去年營收創13年新高 機器人客戶不只一家今年小量生產
鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-04 17:26
亞光 (3019-TW) 今 (4) 日公布 2024 年 12 月營收以 21.45 億元改寫史上同期新高，月增 1.73%，年增 36.84%，2024 年全年營收 230.47 億元，年增 29.3%，刷新 2012 年以來年度營收新高，亞光董事長賴以仁今天指出，亞光掌握三大發展契機，有利推升今年各產品線再成長。
亞光 2024 年第四季營收爲 63.17 億元，季減 7.48%，年增 51.03%。
亞光今日舉行忘年會。董事長賴以仁於會中指出，2024 年亞光全年營收達 230.47 億元，已 13 年來新高，而 2024 年前三季亞光稅後純益 12.42 億元，每股每股純益也達 4.45 元，獲利創 2008 年以來同期新高。
賴以仁今天指出，亞光已掌握三大發展契機，效益將會在未來陸續展現。包括了亞光與全球企業 LG Innotek（LGIT）合作拓展車載，以及高階智慧型手機鏡頭市場，持續發 揮強大供應鏈與銷售網結合的高度競爭力，挾核心玻璃非球面技術展現 G+P 鏡頭優勢；同時，在高階手機變焦鏡頭方面，以多片稜鏡聯合直立式鏡頭及光學變焦鏡頭，掌握高階手機鏡頭升級商機。
亞光在車載鏡頭方面，持續優化產品設計並提升生產效率，將搶占全球自駕車鏡頭的龐大商機。
同時，亞光對菲律賓新廠計劃加速進行，將打造成為公司重要生產基地之一。
亞光並指出，亞光運用多元化的光學產品設計與製造能力，全面加速研發先進 AR/VR 鏡頭，並領先跨足 Metalens 領域，落實研發技術領先笈創新 優勢，，積極搶占 AI 快速發展所帶動光學鏡頭應用商機，包括 VR/AR/MR 等應用市場，持續對產業未來發展領先布局。
對於目前在光學元件業的搶攻「機器視覺」風潮之下，以亞光在與美系電動廠合作關係密切之下，對於機器人應用的光學元件出貨趨勢引起市場重視，但賴以仁指出，亞光機器人客戶不只一家，今年小量生產。
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