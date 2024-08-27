〈陸港盤後〉中國7月工業企業利潤增4.1% 市場不領情

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-27 16:30

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中國 A 股市場三大指數周二（27 日）收盤同步走低，中國國家統計局周二發布的數據顯示，7 月規模以上工業企業利潤較一年前增長 4.1%，前值為 3.6%，但市場並未領情。

滬指周二收盤跌 0.24% 報 2,848.73 點，深證成指跌 1.11% 報 8,103.76 點，創業板指跌 0.94% 報 1,530.74 點。兩市成交額合計人民幣 5,115 億元。

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房地產、軍工、半導體、汽車、券商、釀酒等類股走低，建築、煤炭、醫藥等族群上揚。

香港恒生指數周二收盤漲 0.43%，報 17,874.67 點，恒生科技指數跌 0.05%，報 3,501.29 點。

1—7 月份，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額 1.39173 兆元，年增 1.0%；股份制企業實現利潤總額 3.05146 兆元，增長 1.9%；外商及港澳台投資企業實現利潤總額 1.01849 兆元，增長 9.9%；私營企業實現利潤總額 1.10310 兆元，增長 7.3%。

國家統計局工業司統計師于衛寧表示， 總體看，規上工業企業效益延續平穩恢復態勢，但國內消費需求依然偏弱，外部環境複雜多變，仍需繼續鞏固工業企業效益恢復基礎。

于衛寧說，下階段，要堅決貫徹落實中共二十屆三中全會精神，更加有力擴大內需，針對性採取措施暢通經濟循環，落實落細各項改革部署，進一步推動工業領域新質生產力發展，不斷增強工業經濟持續回升態勢。

中泰證券研究所宏觀團隊負責人張德禮指出，在特別國債資金陸續投入使用、各地穩步推進大規模設備和消費品以舊換新、PPI（工業品出廠價格）降幅有望縮小的背景下，短期內工業企業利潤增速有望延續回升。但需要注意的是，有效需求不足，仍是經濟面臨的重要問題，這可能會抑制工業利潤回升幅度。

中國民生銀行首席經濟學家溫彬也表示，下一階段工業利潤有望持續向好，但增長空間可能會受到一定程度的制約。