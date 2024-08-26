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鉅亨速報

盤後速報 - 裕日車(2227)次交易(27)日除息3.48元，參考價119.02元

鉅亨網新聞中心 2024-08-26 17:05


裕日車(2227-TW)次交易(27)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.48元。

首日參考價為119.02元，相較今日收盤價122.50元，息值合計為3.48元，股息殖利率2.84%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/27 122.50 3.48 2.84% 0.0
2023/08/29 191.5 7.22 3.77% 0.0
2022/08/25 213.5 9.06 4.24% 0.0
2021/08/05 276.5 18.53 6.7% 0.0
2020/08/12 281.0 21.27 7.57% 0.0

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