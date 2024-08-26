盤後速報 - 裕日車(2227)次交易(27)日除息3.48元，參考價119.02元
鉅亨網新聞中心 2024-08-26 17:05
裕日車(2227-TW)次交易(27)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.48元。
首日參考價為119.02元，相較今日收盤價122.50元，息值合計為3.48元，股息殖利率2.84%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/27
|122.50
|3.48
|2.84%
|0.0
|2023/08/29
|191.5
|7.22
|3.77%
|0.0
|2022/08/25
|213.5
|9.06
|4.24%
|0.0
|2021/08/05
|276.5
|18.53
|6.7%
|0.0
|2020/08/12
|281.0
|21.27
|7.57%
|0.0
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