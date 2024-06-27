裕日車嚴陳莉蓮：今年推2款新車 首見純電休旅

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-27 10:13

裕日車 (2227-TW) 今 (27) 日召開股東常會，董事長嚴陳莉蓮表示，面對市場挑戰，今年將推出全新改款 ALL NEW SENTRA 轎車，以及新世代電動休旅車 ARIYA，布建起更完整的產品線，滿足不同顧客層的需求。

嚴陳莉蓮說明，去年國內車廠擺脫疫情影響，供應鏈恢復正常運作，Nissan 品牌推出國產輕油電新車 X-TRAIL，以及混合動力的創新科技產品 e-POWER 系列進口車型，Infiniti 品牌則推出年度新型豪華休旅車 QX60；今年將再推全新改款 ALL NEW SENTRA 轎車和新世代電動休旅車 ARIYA。

展望未來，嚴陳莉蓮強調，裕日車將更持續精進品牌價值、產品競爭力和服務品質。

對於今年推出的新世代電動休旅 ARIYA，裕日車說明，此為代表 NISSAN 純電車型先驅者，將擁有完整 LEVEL 2 半自動輔助駕駛系統。

去年各車廠在供應鏈恢復正常運作，積極去化累積多時的訂單下，國內小車市場銷售量達 46.6 萬輛，年增 12.2%，其中，國產車成長 6.6%、進口車成長 18.8%。

而在中國市場，去年中國汽車銷售 3009 萬台，東風日產乘用車全年銷售 72.3 萬台，隨著中國持續加大新能源領域和電驅化產品的投入，預估今年市場總銷量將超過 3100 萬台，裕日車預期，今年東風日產銷售將優於去年。