日銀總裁：若經濟、通膨步入正軌 就會準備升息
鉅亨網新聞中心 2024-08-23 09:36
日本央行總裁植田和男周五 (23 日) 於國會質詢中表示，如果經濟成長與通膨符合其預測，就不會改變貨幣政策正常化的立場，同時會密切關注市場動態。
這是植田和男在「黑色星期一」後首度露面，稍早日本公布 7 月核心通膨連續 3 個月擴大，市場密切關注他的「鷹鴿」態度。
植田和男解釋，7 月升息是因為經濟情勢、通膨符合日本央行的展望；針對 8 月初的全球金融巨震，他認為是因美國疲弱的經濟數據引發了對經濟衰退的擔憂加劇，而日本央行 7 月的升息導致「日元單邊下跌」的急劇逆轉。
植田和男也指出，8 月中旬以來股市持續恢復，對美國經濟的過度擔憂已經獲得緩解。但他認為國內外市場仍然不穩定，日本央行將對市場發展保持高度警惕。
植田和男表示，謹慎地傳達日本央行的想法至關重要，將繼續進行謹慎的溝通。
這次聽證會有助於進一步了解日央行的立場及未來貨幣政策方向。分析師預計，植田將在演講中調整鷹派立場，並對日本升息的前景保持謹慎態度。植田和男演講開始以來，日元兌美元小幅走低，隨後震盪走高。
- 意想不到的避險神器，追成長也追降波動
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇