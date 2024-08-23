日銀總裁：若經濟、通膨步入正軌 就會準備升息

鉅亨網新聞中心 2024-08-23 09:36

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日本央行總裁植田和男周五 (23 日) 於國會質詢中表示，如果經濟成長與通膨符合其預測，就不會改變貨幣政策正常化的立場，同時會密切關注市場動態。

這是植田和男在「黑色星期一」後首度露面，稍早日本公布 7 月核心通膨連續 3 個月擴大，市場密切關注他的「鷹鴿」態度。

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植田和男解釋，7 月升息是因為經濟情勢、通膨符合日本央行的展望；針對 8 月初的全球金融巨震，他認為是因美國疲弱的經濟數據引發了對經濟衰退的擔憂加劇，而日本央行 7 月的升息導致「日元單邊下跌」的急劇逆轉。

植田和男也指出，8 月中旬以來股市持續恢復，對美國經濟的過度擔憂已經獲得緩解。但他認為國內外市場仍然不穩定，日本央行將對市場發展保持高度警惕。