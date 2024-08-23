日本7月核心通膨加劇 關注日銀總裁國會談話
鉅亨網新聞中心 2024-08-23 09:08
因能源價格大漲，推升日本通膨持續升溫，7 月核心 CPI 年增 2.7%，連續 3 個月擴大；日銀總裁植田和男今 (23) 日將赴國會備詢，市場關注其談話。
日本總務省周五公布報告，7 月日本排除生鮮食品後的消費者物價指數 (核心 CPI) 年增 2.7%，符合市場預期，且連續 28 個月高於日銀所設定的「2%」目標。
核心通膨指標顯示日本央行可能繼續考慮進一步升息，日銀總裁今天上午將赴國會舉行聽證會，解釋貨幣政策的前景。
明治安田研究所經濟學家 Takafumi Fujita 表示，目前預計日銀 12 月將進一步升息，儘管通膨壓力愈乎沒有擴大，但相信日銀將繼續貨幣政策正常化的立場。
另一項扣除生鮮食品以及能源之後的「核心核心 CPI」從 2.2% 放緩至 1.9%，為 2022 年 9 月以來首度跌破 2%，與更深層的通膨趨勢形成對比。
儘管這項更有針對性的物價指標在過去一年中持續減弱，但這並未阻止日銀升息，但低於 2% 的放緩趨勢，可能會使日銀等待更多數據後再決定升息的理由。
日銀在審視通膨趨勢時也強調了服務業價格的重要性，7 月數據也自 1.7% 放緩至 1.4%，可歸因於去年取消旅遊補助的基數效應。
核心通膨已連續 28 個月維持或高於日銀設定的 2% 目標，日銀將基準利率調升至 0.25%，並表示實際利率仍處於相當大的負值，顯示仍有進一步升息的空間。
高昂的生活成本是拖垮首相岸田文雄支持率的關鍵因素之一，也使他決定辭職下台，第一位正式宣布參選的日本前經濟安全保障擔當大臣小林鷹之本周表示，若贏得黨魁競選，將在今年內制定應對通膨的措施。
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