日本7月核心通膨加劇 關注日銀總裁國會談話

鉅亨網新聞中心 2024-08-23 09:08

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因能源價格大漲，推升日本通膨持續升溫，7 月核心 CPI 年增 2.7%，連續 3 個月擴大；日銀總裁植田和男今 (23) 日將赴國會備詢，市場關注其談話。

日本總務省周五公布報告，7 月日本排除生鮮食品後的消費者物價指數 (核心 CPI) 年增 2.7%，符合市場預期，且連續 28 個月高於日銀所設定的「2%」目標。

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核心通膨指標顯示日本央行可能繼續考慮進一步升息，日銀總裁今天上午將赴國會舉行聽證會，解釋貨幣政策的前景。

明治安田研究所經濟學家 Takafumi Fujita 表示，目前預計日銀 12 月將進一步升息，儘管通膨壓力愈乎沒有擴大，但相信日銀將繼續貨幣政策正常化的立場。

另一項扣除生鮮食品以及能源之後的「核心核心 CPI」從 2.2% 放緩至 1.9%，為 2022 年 9 月以來首度跌破 2%，與更深層的通膨趨勢形成對比。

儘管這項更有針對性的物價指標在過去一年中持續減弱，但這並未阻止日銀升息，但低於 2% 的放緩趨勢，可能會使日銀等待更多數據後再決定升息的理由。

日銀在審視通膨趨勢時也強調了服務業價格的重要性，7 月數據也自 1.7% 放緩至 1.4%，可歸因於去年取消旅遊補助的基數效應。

核心通膨已連續 28 個月維持或高於日銀設定的 2% 目標，日銀將基準利率調升至 0.25%，並表示實際利率仍處於相當大的負值，顯示仍有進一步升息的空間。