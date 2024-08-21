植田和男將赴國會作證！日本央行：通膨壓力持續存在 仍有升息理由

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-08-21 12:27

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日本央行 (BOJ) 週二 (20 日) 發佈兩份研究報告示警，日本經濟中持續存在的通膨壓力顯示仍有理由再次升息，市場目前預估 BOJ 下月將暫停升息，因上月意外升息導致日股暴跌，並引發全球金融市場巨震，但到今年底或明年 1 月才會再次升息。

這兩份報告是由日本央行經濟部門的官員編寫的。 其中一篇關於服務價格的報告指出，在工資上漲壓力加劇的情況下，企業定價行為正在發生轉變。重要的是通過綜合分析來調查這一現象是否會進一步蔓延。

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另一篇關於缺工的報告強調，日本勞動市場已經發生了結構性變化，這可能會讓工人有更多的籌碼來要求更高的薪酬。

《券商中國》報導，BOJ 報告提醒市場，升息這一選項仍在日本央行的考慮之中，而總裁植田和男週五 (23 日) 將出席日本國會聽證會，屆時將詳細闡述 7 月底升息背後的想法，並討論通膨前景。

目前市場普遍預估 BOJ 將在 9 月會議上暫停升息，但根據本月稍早的一項調查，大多數經濟學家預估 BOJ 今年底或明年 1 月將再次升息。

全球第二大資產管理公司先鋒領航 (Vanguard) 看好 BOJ 有可能在 12 月前升息兩碼(50 個基點)，並基於此判斷將持有的日本政府債券空頭部位增加一倍。

Vanguard 國際利率主管 Ales Koutny 認為，BOJ 將需要比預期更快地升息。在結束長達數十年的對抗物價持平和下跌的鬥爭後，薪資上漲可繼續提振日本國內經濟，並為今年最多再升息兩次敞開大門。

最新數據顯示，日本今年第二季實質 GDP 季增 0.8%，高於市場普遍預期的 0.6%。日本消費者信心指數也在當季企穩。

M&G Investment Management 同樣看好 BOJ 年內繼續升息，持續增加做空日本國債的部位且同時增持日元。進一步升息會刺激日元進一步升值，同時日本國債殖利率也會持續逐步上升。

RBC BlueBay 資產管理公司也在尋求加大對 10 年期日本國債的拋售，長期看跌日本國債的該公司投資長 Mark Dowding 說：「過去幾周日本交易讓我們付出代價，但未被迫平倉。數據和新聞仍支持我們的觀點，我們希望對這一立場保持耐心。」