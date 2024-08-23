金融時報爆料：吳釗燮、林佳龍訪美 賴清德上台以來首批高階訪團
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-23 11:50
多位知情人士透露，我國安會秘書長吳釗燮和外交部長林佳龍本周前往華府，與美方官員舉行會談，是總統賴清德 5 月上任以來首批高階訪美團。
據倫敦《金融時報》周四（22 日）報導，吳釗燮和林佳龍是以「特殊管道」的方式與美方官員舉行會談，消息人士並未說明此次會晤的具體地點或時間，而白宮與駐美國台北經濟文化代表處皆婉拒置評。
事實上，美台官員已經舉行「特殊管道」會談多年，但美國政府向來保密，以免遭中國政府抨擊。
這次美台官員舉行「特殊管道」會談的時機敏感，眼下北京正在觀察賴清德要如何處理美中關係。一些美國官員私底下也對賴清德感到緊張，因為賴清德缺乏外交經驗，被視為比前總統蔡英文更難預測。
白宮前官員麥艾文（Evan Medeiros）表示，台美「特殊管道」是「當今全球政治中最敏感、最重要的機制之一」。他說，台美官員清晰、持續地溝通很重要，在中國壓力日增的情況下，更是如此。
前美國國防部印太助理部長薛瑞福（Randy Schriver）認為，「特殊管道」很重要，因為台美非官方關係所允許的接觸有限。現在中國在台灣附近的軍事活動愈來愈多，「特殊管道」顯得更重要了。
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