日本散戶重返日元套利交易 但腳步謹慎且緩慢

鉅亨網新聞中心 2024-08-21 14:20

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根據東京金融交易所 Click 365 的數據，截至 8 月 19 日，日元兌墨西哥比索和土耳其里拉的淨空頭部位已恢復到 8 月 2 日的水平。那些押注日元兌墨西哥比索下跌的部位，自 8 月 5 日以來回升了 19% 至 67808 份合約，當時日元在本月初前後飆升後，這些空頭倉位在一天內減少了 47%。

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該數據也顯示，自 8 月 5 日以來，押注土耳其里拉兌日元升值的部位也恢復了 4%，達到 655539 份合約，而當時這些合約較前一天暴跌 17%。目前，日元已較 8 月 5 日觸及的高點下跌了約 3%。

日本散戶曾不斷湧入借入日元以購買報酬率較高的貨幣的套利交易，某種程度上推動了日元兌美元匯率的飆升，直到日本央行在今年 7 月 31 日第二次升息。這可能導致他們的許多日元看跌部位虧損，而且由於涉及槓桿，可能還需追加保證金。

東京交易商證券公司市場部門負責人 Yoshio Iguchi 表示，散戶重返套利交易表明他們的「傷口隨着時間的推移已經癒合」，不過重返市場的速度緩慢，「因爲散戶情緒謹慎，保持低槓桿率，並控制風險」。