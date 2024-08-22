〈陸港盤後〉市場低點震盪 A股三大指數同步走低

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華西證券指出，市場行情仍在低點震盪，博弈整體走勢的難度較大。銀行股低估值、高股息、負債端成本下降的行業邏輯，仍未明顯改變。

中信建投表示，近期市場成交量低迷，但在權重股護盤下，指數向下空間不大。但成交縮量不利於新題材啟動，也不利於當前熱點類股持續上漲。