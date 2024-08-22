〈陸港盤後〉市場低點震盪 A股三大指數同步走低
鉅亨網新聞中心 2024-08-22 16:30
中國 A 股市場三大指數周四（22 日）收盤同步走低，滬指跌 0.27%，分析師說，市場行情處於低點震盪格局。
滬指周四收盤跌 0.27% 報 2,848.77 點；深證成指跌 0.82%，報 8,162.18 點；創業板指跌 0.76%，報 1,546.63 點；兩市成交額合計人民幣 5,522 億元。
電信運營、銀行、鐵路、紡織等類股逆勢走高，紅黃酒、影視音像、出版業、網路、機床製造、證券等族群下跌。
香港恒生指數周四收盤漲 1.44%，報 17,641.0 點，恒生科技指數漲 2.16%，報 3,508.61 點。
華西證券指出，市場行情仍在低點震盪，博弈整體走勢的難度較大。銀行股低估值、高股息、負債端成本下降的行業邏輯，仍未明顯改變。
中信建投表示，近期市場成交量低迷，但在權重股護盤下，指數向下空間不大。但成交縮量不利於新題材啟動，也不利於當前熱點類股持續上漲。
中信建投說，整體呈現隨機輪動和漲跌參半，投資交易難度增大。短期內投資人應保持謹慎，切勿追高，降低倉位，耐心等待機會。
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