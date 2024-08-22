〈房產〉股市高檔震盪 3-7月滾燙資金進房市引導雙北完銷19案

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-22 11:35

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台北股市紅盤所創造的充裕市場資金，與房地產熱潮息息相關，台股在今年 3 月登上 2 萬點後，大致一路順暢直到 8 月初股災，從 3 月到 7 月資金狂潮轉進房市，多項房市數據表現亮眼，市調彙整雙北市這段時間推出之新案，由建商公布完銷資訊，一共 19 案告捷，台北市與新北市各完銷了 8 案與 11 案。

住展發言人陳炳辰指出，完銷榜單中，一方面有如台北市文山區「原禾呈真」開出平均單價 7 字頭，新北市淡水區「萬企君品 - 上善區」則開價 3 字頭，相對親民價碼造就光速謝幕。另一方面也有出於區域市場新案稀缺，激勵快銷謝幕，像新北市新店區七張生活圈的「佳元柒章」、三重區菜寮一帶的「敦美集」，與樹林區南樹林火車站地段的「舜記福砌」就屬案例。

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值得注意的是，面對高價案，資金亦強勢挺進不畏懼，台北市完銷案計有 4 案的平均開價在單坪 110-138 萬元，最高為大安區的「全坤御峰」，來到 138 萬元，其次是南港區「豐琚」的 137 萬元，而新北市亦有 4 案的平均開價在單坪 8、9 字頭，最高為新店區「佳元柒章」的 95 萬元，其次是新莊區「國泰 ‧ 旭」的 84.5 萬元，圓滿結案都證明淹腳目的資金潮。

以總價來看也驚人，台北市破單價百萬元的四案與北投區的「天母鑲玉」，加上車位後的總價都攀上 2000 萬元，同樣的情況出現在新北市的「國泰 ‧ 旭」和「幸福琚」，且「幸福琚」還是需要一定程度資金的先建後售案，來勢洶洶的資金已不局限於千萬元總價帶的低總小宅，再往上一層次提升。

這股買氣又體現於戶數較多的新案上，如戶數來到百戶以上的台北市文山區「安家湛」，與新北市三重區「敦美集」，資金熱激發的搶房潮，一百多戶一眨眼就售罄，甚至像「敦美集」的價位達到 8 字頭高水位，去化仍順暢無礙，台灣民眾擁房為王的資產保值觀念，相當強烈表達在資金漲潮的這段期間。

陳炳辰表示，目前股市已回到穩定的 2 萬點以上水準，預期美國降息也有助於樂觀情勢，市場資金應不匱乏，兼之台商資金解禁不動產購置，又是另一股活水，而當下熱議的銀行房貸滿水位危機亦與當前預售案關連性小，接下來包括台北市大安區、文山區、萬華區，和新北市三重區、永和區、板橋區都有高價位、多戶數的指標大案預告登場，建商依然表現自信。

股市資金成為房市背後重要推手，台北股市集中市場營建類股指數 8 月 1 日以 714.69 點創新高後拉回，而證券、期貨分析師及會計師張陳浩則指出，台北股市的快速走高，則帶動市場資產配比的改變而推升房市及類股走揚爲主要原因。