〈房產〉股市高檔震盪 3-7月滾燙資金進房市引導雙北完銷19案
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-22 11:35
台北股市紅盤所創造的充裕市場資金，與房地產熱潮息息相關，台股在今年 3 月登上 2 萬點後，大致一路順暢直到 8 月初股災，從 3 月到 7 月資金狂潮轉進房市，多項房市數據表現亮眼，市調彙整雙北市這段時間推出之新案，由建商公布完銷資訊，一共 19 案告捷，台北市與新北市各完銷了 8 案與 11 案。
住展發言人陳炳辰指出，完銷榜單中，一方面有如台北市文山區「原禾呈真」開出平均單價 7 字頭，新北市淡水區「萬企君品 - 上善區」則開價 3 字頭，相對親民價碼造就光速謝幕。另一方面也有出於區域市場新案稀缺，激勵快銷謝幕，像新北市新店區七張生活圈的「佳元柒章」、三重區菜寮一帶的「敦美集」，與樹林區南樹林火車站地段的「舜記福砌」就屬案例。
值得注意的是，面對高價案，資金亦強勢挺進不畏懼，台北市完銷案計有 4 案的平均開價在單坪 110-138 萬元，最高為大安區的「全坤御峰」，來到 138 萬元，其次是南港區「豐琚」的 137 萬元，而新北市亦有 4 案的平均開價在單坪 8、9 字頭，最高為新店區「佳元柒章」的 95 萬元，其次是新莊區「國泰 ‧ 旭」的 84.5 萬元，圓滿結案都證明淹腳目的資金潮。
以總價來看也驚人，台北市破單價百萬元的四案與北投區的「天母鑲玉」，加上車位後的總價都攀上 2000 萬元，同樣的情況出現在新北市的「國泰 ‧ 旭」和「幸福琚」，且「幸福琚」還是需要一定程度資金的先建後售案，來勢洶洶的資金已不局限於千萬元總價帶的低總小宅，再往上一層次提升。
這股買氣又體現於戶數較多的新案上，如戶數來到百戶以上的台北市文山區「安家湛」，與新北市三重區「敦美集」，資金熱激發的搶房潮，一百多戶一眨眼就售罄，甚至像「敦美集」的價位達到 8 字頭高水位，去化仍順暢無礙，台灣民眾擁房為王的資產保值觀念，相當強烈表達在資金漲潮的這段期間。
陳炳辰表示，目前股市已回到穩定的 2 萬點以上水準，預期美國降息也有助於樂觀情勢，市場資金應不匱乏，兼之台商資金解禁不動產購置，又是另一股活水，而當下熱議的銀行房貸滿水位危機亦與當前預售案關連性小，接下來包括台北市大安區、文山區、萬華區，和新北市三重區、永和區、板橋區都有高價位、多戶數的指標大案預告登場，建商依然表現自信。
股市資金成為房市背後重要推手，台北股市集中市場營建類股指數 8 月 1 日以 714.69 點創新高後拉回，而證券、期貨分析師及會計師張陳浩則指出，台北股市的快速走高，則帶動市場資產配比的改變而推升房市及類股走揚爲主要原因。
張陳浩指出，包括抗通膨及因股市的走高帶動市場資產配置思維的改變都是推升台灣房市走揚都是重要原因，但在目前台灣通膨的走勢並不明顯，加上台灣央行的管制措施並沒有放手，現階段的營建類股指數整理後已站上高點，但相對在第四季台股還有攻高可能，加上美國降息的推升資金進入台灣市場，推估營建股指數在資產配置的考量之下，整理後還有續攻占 700 點之上新高點可能。
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