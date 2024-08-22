哪家科技巨頭真正又香又甜？分析師：蘋果！

鉅亨網編譯許家華 2024-08-22 13:42

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自 8 月 5 日美股崩跌以來，納斯達克 100 指數 (NDX-US) 已上漲 10%。該指數主要由微軟 (MSFT-US)、Meta Platforms (META-US)、Alphabet (GOOGL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Salesforce (CRM-US) 和甲骨文 (ORCL-US) 等人工智慧重量級企業組成。

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照理說，投資者在崩盤時點買入，是考量未來會有大量的獲利成長。問題是，考慮到自由現金流的前景，並非所有這些股票都值得買入。

Melius Research 分析師 Jack Adair 指出，分析師總體認為，微軟、Meta Platforms、Alphabet 和甲骨文產生的自由現金流將大大低於預期的淨利或收益。

FactSet 的數據顯示，對於這四大巨頭，2025 年自由現金流共識預期約為 2360 億美元，或在預期淨利 2940 億美元中占比 80%。

造成這種差距的原因是，這些公司今明兩年都積極增加資本支出或長期資產投資。他們向資料中心投入大量資金，其中包括購買大量晶片，以建立人工智慧 (AI) 能力，但這令自由現金流承壓。

結果是，他們的股票以現金流高倍數交易，但本益比卻較低。

極端的例子是微軟和甲骨文，他們分別以未來 12 個月現金流 40 倍和 37 倍的價格交易，比交易價在現金流 24.7 倍的標普 500 指數還高出 12 點。

可以肯定的是，多頭認為企業終將停止大幅增加資本支出，而重金投資取得的 AI 能力終將持續推動銷售成長，兩者相加後終將使自由現金流復甦，證明當前估值合理。

然而，哪些企業最終能擁有足夠的競爭力以滿足營收預期，這一點卻很難釐清。那些沒有實現高成長的軟體公司，恐怕就無法產生足夠的長期自由現金流，其股價也可能會表現不佳。

然而，根據分析師的預測，蘋果在 2025 年的自由現金流預計將達到 1249 億美元，超過其預期的淨營收 1144 億美元，使其自由現金流倍數僅為 27 倍，顯示出其相對於其他科技公司而言，頗具吸引力。

儘管蘋果的本益比為 31，接近微軟和亞馬遜，但其在自由現金流方面的表現卻顯示出其潛在的價值。

分析指出，蘋果不需要像其他科技公司那樣大幅增加資本支出來整合人工智慧技術，因為蘋果已經擁有某些關鍵資產，其明年支出僅適度成長至略高於 100 億美元，這使得蘋果自由現金流保持在健康的水準。

另一部分原因是，市場預期 iPhone 銷售將因 AI 升級需求而增長，且其服務業務也將實現低兩位數的增長。明年總銷售額可能成長近 8%，達到 4285 億美元，如果蘋果能夠達成這營收目標，市場對其自由現金流的增長將持樂觀態度。

如果按照分析師預測，未來幾年營收以每年 5.7% 的速度增長，且假設管理層沒有任何特殊原因加速提高資本支出，那麼到 2027 年自由現金流可能會達到約 1400 億美元。