新興市場教父：不要急著買美股 美國經濟出現不安信號

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-22 10:48

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「新興市場教父」墨比爾斯（Mark Mobius）表示，儘管最近美股反彈迅速，但投資人不應著急買進。

據《Business Insider》周三（21 日）報導，他在接受《CNBC》採訪時表示，他建議投資人在等待買入機會時，現金佔投資組合的比率至少要有 20%。墨比爾斯告誡投資人要保持警惕，因為美國經濟出現了令人不安的信號。

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美國聯準會（Fed）的數據顯示，在新冠肺炎疫情期間，M2 貨幣供應量激增，但在過去幾年的大部分時間裡，M2 貨幣供應量一直在收縮，目前 M2 總存量比幾年前的峰值低 3%。

墨比爾斯表示，這是近一個世紀以來貨幣供應總量最大降幅，他還說，股市多頭不應對最近股市反彈太興奮。

「這種下降具有歷史意義，因為 M2 在過去 90 多年裡從未出現過這樣的下降。主要的擔憂是，如果 M2 貨幣供應量自 2022 年 4 月以來一直在下降，並且沒跟上經濟成長步伐，那麼可用於自由支配支出的資本可能會減少，而自由支配支出帶動了當前經濟擴張和華爾街牛市。」他說。

其他專家將貨幣供應萎縮視為經濟放緩的潛在跡象。例如，經濟學家 Steve Hanke 表示，在過去一個世紀裡，M2 貨幣供應量總共只收縮了四次，每次都出現經濟衰退。

這一趨勢也與其他一些有關經濟成長動能的警訊相符：就業市場在過去一年中穩步放緩，失業率最近飆升至疫情以來的最高水準。由於高利率拖累經濟活動，房地產、製造業等行業已經出現景氣放緩。

墨比爾斯說，投資人應該等待市場上的買入機會，並研究財務狀況穩健的公司。