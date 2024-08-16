蘋果機器人計畫曝光 擬售1000美元 前汽車項目負責人林奇領軍

鉅亨網新聞中心 2024-08-16 07:43

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彭博社報導，蘋果 (AAPL-US) 近期證實正在優先進行編號「J595」項目，計劃設計一款桌面機器人，預計最早在 2026 年亮相，售價約為 1000 美元。

這款機器人將結合 iPad 螢幕和機械手臂，搭載 Siri 智慧助手及 Apple Intelligence (蘋果 AI) 功能，提供智慧家居控制中心、視訊會議助手等服務。

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J595 項目獲得了蘋果 CEO 庫克 (Tim Cook) 全力支持。項目最早於 2022 年啟動，但因內部意見不合，進展緩慢，直到最近才重新排定日程表。

目前，蘋果已組建一支由數百人組成的研發團隊，由 Kevin Lynch 全權負責。Lynch 曾在 2015 年推動首款蘋果手錶上市，並於 2021 年開始監督汽車項目，但該項目在 2024 年初被終止。負責 HomePod 智慧音箱開發的 Matt Costello 也參與了桌面機器人的硬體研發。

除了桌面機器人，蘋果還在探索家庭移動機器人和人形機器人，部分由機器人專家 Hanns Wolfram Tappeiner 主導，他目前管理著約 100 名前汽車團隊工程師。

蘋果進軍機器人技術，旨在提升銷售業績，深化 Apple Intelligence 應用戰略。

庫克力挺的秘密項目

蘋果已決定將桌面機器人的開發列為優先項目，計劃在 2026 年或 2027 年首次亮相，目標價格約為 1000 美元。

這款桌面機器人將透過 Siri 和 Apple Intelligence 來實現操控，能響應指令如「看著我」，就能自動調整螢幕位置，適用於視訊通話等用途，並能識別不同聲音，自動調整焦距。目前測試機運行的是 iPad OS 的定制版本。

據知情人士透露，這款設備被構想為智慧家居的指揮中心、視訊會議助手及遠程家庭安全監控工具。

多年來，蘋果的工業設計團隊一直在探索桌面機器人，但內部的軟體工程部門和行銷團隊對此存在異議。他們擔心消費者對這類產品的接受度和支付意願不高，並對開發所需的人力投入感到憂慮。

不過，庫克和公司硬體工程主管 John Ternus 都是該項目的堅定支持者。目前，桌面機器人的功能設計正在持續調整中，據項目參與者透露，相比最初設想，部分功能已有所縮減，整個開發過程可謂跌宕起伏。

前蘋果汽車負責人帶隊

為展現對項目的重視，蘋果已指派林奇 (Kevin Lynch) 全權負責該項目。

林奇曾在 2015 年推動首款蘋果手錶上市，並於 2021 年起監督汽車項目進展。隨著汽車行業發展放緩，蘋果終止了汽車項目。現在，他主要向蘋果的 AI 主管 John Giannandrea 匯報工作。

據報導，林奇近期招募了多位得力助手，包括曾為 Apple Watch 推出的關鍵成員，以及知名的機器人研究專家和工程師，共同投入到這款桌面機器人的研發中。

蘋果的硬體工程團隊也深度參與其中，特別是負責 HomePod 智能音箱開發的 Matt Costello，他正領導桌面機器人的硬體研發。

此外，蘋果還在探索家庭移動機器人和人形機器人的概念，這些項目部分由 Hanns Wolfram Tappeiner 主導，他目前管理著約 100 名前汽車團隊工程師。

尋求成長：重啟機器人項目

蘋果在機器人領域的探索被視為尋求新成長點的重要途徑之一。

蘋果在智慧家居領域的拓展目前面臨挑戰：HomePod 智慧音箱的市場表現不及亞馬遜 (AMZN-US) 和谷歌 (GOOGL-US) 的產品，Apple TV 機頂盒也落後於 Roku (ROKU-US) 等競爭對手。