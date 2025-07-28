「沒理由再等了！」川普給普丁12天最後通牒 否則祭嚴厲經濟制裁

鉅亨網編譯王貞懿 2025-07-28 21:41

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綜合外媒周一 (28 日) 報導，美國總統川普表示對俄國總統普丁感到失望，將縮短原先給予俄羅斯與烏克蘭達成停火協議的 50 天期限。川普本月稍早曾威脅，若俄國不結束對烏克蘭的敵對行動，將對俄國實施嚴厲經濟制裁，包括對購買俄國石油等出口商品的國家課徵 100% 關稅。

川普對普丁在俄烏停火問題上的拖延感到不耐，宣布提前經濟制裁期限。(圖:Shutterstock)

「我對普丁總統感到失望，非常失望，」川普告訴記者。「所以我們得重新考慮，我將把給他的 50 天期限縮短。」

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川普進一步表示：「我想我已經知道答案，知道會發生什麼事。」這番話顯示他對普丁是否願意坐上談判桌並承諾停火深表懷疑。

自川普重新祭出制裁威脅以來，俄國持續對烏克蘭城市發動猛烈的導彈和無人機攻擊。川普近幾周來顯示出越來越不耐煩，指控普丁對結束戰爭並不真心。

川普周一抱怨，普丁會在電話中暗示願意結束與烏克蘭的敵對行動，隨後卻迅速下令新的軍事行動。

美國國會目前正醞釀更嚴厲的制裁立法，該法案將對購買俄國石油和天然氣的國家 (如中國和印度) 課徵 500% 關稅。