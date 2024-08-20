iPhone 16要來了！網傳蘋果新品發表會 即將在9/10登場

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-20 07:43

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外媒《Wccftech》周一（19 日）披露，蘋果可能會在 9 月 10 日舉行秋季新品發表會，《Wccftech》還刊登一張所謂的「活動邀請函」截圖——朦朧的蘋果 logo，似乎在暗示「沙漠金」新配色，而發表會的主題「準備好 - 預備 - 捕捉」（Ready. Set. Capture.），可能是對應今年新機新增的「Capture Button」拍照按鍵。

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雖然邀請函的真實性難以驗證（蘋果從來不回應此類傳言），但根據過往慣例，以及其他知名爆料者的消息，9 月 10 日的可能性頗高。

知名蘋果爆料者古爾曼（Mark Gurman）也在周日表示，知情人士告訴他，蘋果洛杉磯新店正準備在 9 月 16 日那一周開業。

按照過往規律，蘋果在 9 月 10 日開完發表會後，會在周五（9 月 13 日）開放預購，那麼一周後新款 iPhone 16 正式上市的日子（9 月 20 日），正好趕上洛杉磯新店開業。

按照預期，除了 4 款新 iPhone，消費者比較關注的新款 AirPods，也會在 9 月亮相。另外，Apple Watch 系列也會迎來更新。

根據 Apple Hub 總結各路爆料，由於新機需要運行「蘋果智慧」，今年 4 款新 iPhone 將升級至 A18 和 A18 Pro 芯片，採用台積電 N3E 工藝製程。