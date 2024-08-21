美元替代品？Tether將推出與阿聯迪拉姆掛鉤的穩定幣

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-21 21:02

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加密貨幣公司周三 (21 日) 表示計劃提供一種與阿拉伯聯合大公國 (阿聯) 貨幣迪拉姆 (Dirham) 掛鉤的新穩定幣，利用波斯灣貨幣需求的同時，也試圖提供美元的替代品。

穩定幣是一種數位代幣，旨在保持恆定的價值，並由美元或歐元等傳統貨幣支持。它們可以作為一種支付方式，也可以在加密貨幣交易所進行比特幣等其他代幣的交易。

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Tether 執行長 Paolo Ardoino 在杜拜的活動中表示：「主要目的實際上是為美元創造一種選擇權。我們看到很多人對持有阿聯酋以外的迪拉姆感興趣，主要是對該國及其資產負債表的穩定和安全。」Ardoino 相信隨著全球貿易的轉變，迪拉姆將成為首選貨幣。

儘管如此，各國監管機構長期以來一直對採用加密資產帶來的市場風險發出警告。美國就曾表示，穩定幣儲備可能會迅速流出，並援引持有者急於將穩定幣兌換回傳統貨幣的情況為例。

與 Tether 同名的與美元掛鉤的穩定幣 (USDT) 旨在保持 1 美元的恆定價值，並廣泛用於加密到加密的交易。根據 CoinGecko 的數據，大約有 1,170 億美元的穩定幣在流通，占 1,690 億美元穩定幣市場的大部分。

Tether 還提供與歐元等其他貨幣掛鉤的穩定幣，該公司還在周三的聲明中表示，迪拉姆穩定幣將得到阿聯流動性儲備的「全面支持」。