全力衝自駕領域！陸一線城市紛推配套政策 讓Robotaxi加速落地

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-08-21 17:03

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今年以來，中國自動駕駛正以超乎想像速度全速前進，一方面，各車廠狂卷新技術努力賣車，另一方面自駕計程車 (Robotaxi) 也終於跨出里程碑的一步，百度(09888-HK) Apollo 旗下蘿蔔快跑在全國 11 城服務測試訂單累積超過 6 百萬件。

這一重要事件的出現，已經給觀望自駕領域未來發展的市場吃下第一顆定心丸，也因此北上廣深等一線城市近期紛紛跟進各項配套政策，追逐「自動駕駛之城」頭銜。

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百度 Apollo 在 2021 年推出的蘿蔔快跑，其商業落地模式有可能為中國式自動駕駛產業帶來了真正出路，同時也是一條開啟「智慧召喚」功能的特斯拉 (TSLA-US) 還沒走過的路。

在 Robotaxi 領域，起源於谷歌 (GOOGL-US) 自駕汽車專案 Waymo 公司從技術到商業模式，都是公認的老大哥，但 Robotaxi 對 L4 級別的極致追求以及對商業化實現的綜合考驗，則讓全球大部分擁有自駕技術企業望而卻步，即便特斯拉目前也還沒拿出 Robotaxi 落地方案。

自 2024 年以來，問界、阿維塔、極狐、蔚來、小鵬、理想、智己、小米等眾多中國知名電動車廠紛紛發表他們在 10+、100+、300 + 個城市的智駕 NOA 落地計劃，全面推廣自駕汽車，規模之宏大令人神往。

此外，還有一批 Robotaxi 廠商在全力佈局 Robotaxi 產業，除百度蘿蔔快跑外，還包括小馬智行、文遠知行、AutoX、小鵬、蔚來、吉利、賽可智慧、如祺出行等企業，正在全國超過 20 個城市加速推進 Robotaxi 的落地。

短期來看，Robotaxi 更多是一個存量市場格局，也就是全國計程車和網路叫車形成的存量市場。根據中國交通運輸部數據，截至今年上半，中國網路叫車數量為 295 萬輛，前兩年計程車數量約為 136 萬輛。

目前，Robotaxi 在北京、上海、廣州、深圳、重慶、武漢、成都、長沙、合肥、陽泉、嘉興、福州、鄂爾多斯、南京等多個城市均已在特定區域不同程度地開放測試和營運中。

此外，從上汽、廣汽、吉利、蔚來、小鵬、百度 Apollo 等 Robotaxi 廠商合作情況來看，可以明顯看出 Robotaxi 產業推進力度和技術融合程度在不斷加深。

具體來看，上汽 (賽可智慧) 與 Moment、AutoX 、地平線、黑芝麻等企業合作，在上海嘉定、臨港以及蘇州相城開展載人示範應用，截至 2024 年 5 月底，Robotaxi 服務訂單量超過 30 萬單。

廣汽 (如祺出行) 與騰訊、文遠知行、小馬智行等企業合作，在廣州、深圳等城市開展載人示範應用，截至去年底，旗下智慧出行平台如祺出行 Robotaxi 業務運營累計 2 萬 80 小時，覆蓋 545 個網站。如祺出行 7 月 10 日在香港掛牌上市，且此次 IPO 所募資金的 40% 將用於自駕及 Robotaxi 營運服務及研發活動。

吉利與芯擎科技、易圖通等企業合作，旗下出行平台曹操出行與元戎啟行、Waymo、小馬智行合作組建 Robotaxi 車隊。

小鵬汽車也與滴滴展開合作，在廣州展開載人示範應用，創辦人何小鵬稱 8 月的十周年和 1024 科技節還將發佈更多與大模型、AI 以及 Robotaxi 相關的最新進展。

隨著試點推廣，更多自駕和整車公司將進入中國市場。地方政府可能更多支持本地企業，如上海和深圳已向多家公司頒發許可，長安汽車和上汽集團等整車企業也可能通過合作或獨立營運參與競爭。

進入 Robotaxi 門檻非常高，能進入的企業技術實力都很強，但在此賽道上都不存在能靠顛覆性技術超越其他競爭對手的廠商，包括擁有 FSD 的特斯拉。

簡單來說，技術核心包括兩個方面：一個是技術安全，另一個是技術路線。

在技術安全方面，Momenta 創辦人曹旭東曾說：「可規模化 Robotaxi 最重要的是安全，要在幾個城市大規模商用需要接近 10 萬輛車，需要達到 100-1000 倍人類的駕駛安全水準。」

在技術路線方面，中國自駕領域目前主要包括兩種，一條是以特斯拉、小鵬、華為等為代表的漸進式路線 (L2 + 至 L4)，另一條是以海外 Waymo、百度 Apollo、小馬智行為代表的跨越式(L4) 路線。