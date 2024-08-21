ESG創造企業價值 全球4/5交易者已將ESG因素納入併購議程

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-21 16:04

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KPMG 安侯建業今 (21) 日發布《2024 年全球 ESG 盡職調查研究》，報告指出在當今全球化的商業環境中，ESG 盡職調查已成為投資者和交易者不可或缺的一部分，其中高達 4/5 交易者表示，ESG 因素已列入其併購議程，調查中有 57% 的受訪者表示，未來 2 年內將對大部分交易進行 ESG 盡職調查。

報告顯示，有七成受訪者認為 ESG 盡職調查的重要性在過去 12 至 18 個月間有所增加，並且預計將會進一步上升。這與 KPMG 過往初期報告認為由於全球併購交易放緩、經濟不確定性增加以及某些國家對 ESG 因素的反彈，而預期 ESG 因素重要性會下降的結果相反。

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KPMG 安侯永續發展基金會董事長于紀隆認為 ESG 交易迅速成熟，根據 2023 全球 CEO 前瞻大調查，全球有 18% 的 CEO 認為未來三年內，ESG 策略在「塑造資本配置、合作夥伴與併購策略」將發揮最大的影響力，因此瞭解其對商業的重大影響，將有助於企業價值創造。

而驅動 ESG 盡職調查進行的兩個關鍵驅動因素，有 58% 受訪者認為能藉此及早識別 ESG 風險和機會之價值、44% 受訪者則是透過執行 ESG 盡職調查能更好地回應監管要求。

于紀隆表示，在全球，公司 ESG 績效受到越來越多的關注，考量 ESG 因素的交易日益成熟，企業應及早將永續盡職調查納入政策及管理程序，為下一波浪潮做好準備。

ESG 盡職調查不僅有助於識別交易中的風險，還能夠揭示潛在的價值創造機會。報告指出，交易者對不斷變化的 ESG 法規和利害關係人所在意的商業、營運和財務風險和機會進行深入了解，並嚴格關注持有期間的財務回報。

特別的是，財務投資者比起策略投資者更容易聯結 ESG 盡職調查方法與其 ESG 策略，且關注 ESG 風險和機會，保護和創造被投資者之價值，並使用 ESG 盡職調查結果為交割後整合計畫做為規畫參考依據之一，財務投資者在尋找能從 ESG 中獲得商業利益的標的，比策略投資者積極兩倍。因此報告顯示，55% 受訪者願意為 ESG 成熟度高的併購標的支付 1-10% 的溢價。

于紀隆舉例說明，KPMG 在歐洲的一家公司應私募基金投資者的要求，收集和分析了各地區當前和預期的 ESG 法規，這項分析指出因新法規施行而可能改變競爭態勢和未來成功商業模式，乃至於可能因此受益之特定地區及行業組合。在這些目標行業中，KPMG 專業人員協助投資者明確列出因擁有優越技術或商業模式而可望受益之潛在標的，識別能為 ESG 相關領域帶來積極影響的投資機會，將其轉化為量化的財務價值，從而協助投資者創造可持續的財務收益和長期價值。

在範圍界定方面，隨著焦點從價值觀轉向價值，ESG 盡職調查工作流程中應包含哪些主題變得越來越清晰。在數據品質方面，賣方和賣方顧問有很大的機會通過要求供應商提供更高質量的 ESG 文件，從而吸引更多的買家並獲得更好的交易條件；在量化方面，ESG 盡職調查團隊與商業和營運盡職調查團隊間的協同合作也變得更加清晰。

報告指出 57% 的受訪者計劃與外部顧問合作進行 ESG 盡職調查，KPMG 執行董事暨顧問部副營運長∕私募基金產業主持人張維夫表示，對於許多投資者而言，將 ESG 納入投資分析與決策已經是不可或缺的一環。過去 12 個月，併購參與者主動對 ESG 相關風險和機會進行了解的程度顯著增加，而有遠見之投資者正從 ESG 盡職調查中發現潛在價值動因，而標的公司也應提出相對應賣方盡職調查報告，以滿足潛在投資人需求。

儘管證據表明 ESG 調查的重要性和好處，但與其他盡職調查工作流程（例如財務、商業或法律）相比，ESG 盡職調查的預算仍然較低。這限制了 ESG 專家對投資者面對的許多複雜的環境、社會和治理主題進行深入分析的能力。

報告顯示，45% 的受訪投資者曾因 ESG 盡職調查發現對交易有巨大影響之議題，甚至有一半以上曾發現可能導致交易破裂之因素。即便如此，在全球約 60% 的策略投資者和近 80% 的財務投資者認為合理的 ESG 盡職調查預算低於每專案 50,000 美元。

張維夫表示，ESG 盡職調查在當前和未來交易中的扮演關鍵作用，並為投資者和交易者提供了一個實用的框架，以便他們能夠在進行交易時充分考慮 ESG 因素。經驗豐富的投資者在盡職調查中，會尋求增加對 ESG 相關風險的抵禦能力，在交易週期的早期尋找減少營運及產品碳排放相關的機會，降低 ESG 相關成本，以實現財務收益。