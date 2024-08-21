中國汽車市場價格戰何時告終？高盛依據產能推測落在「這時候」

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-08-21 17:40

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存量市場、產品同質化、品牌眾多、搶市佔率、提升企業知名度等都被認為是打出價格戰的眾多戰略原因，但價格戰並不可持續，中國汽車業在今年三中全會後也呼籲要良性競爭，不要惡意價格戰。

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高盛在報告中指出，電動車產業產能的轉捩點可能會在 2 到 3 年後來到，而也可能在那個時間點上，行業競爭會變的更加良性。轉捩點之所以還沒來，是因為仍有近半車廠仍能產生正向的現金獲利率。中國電動車產業資本支出計畫在 2024 年預計仍為 35%，業內廠商對獲利率樂觀情緒仍會維持一段時間。

高盛對此觀察來自於「三項原則」的方法論，具體來說分別是 EBIDTA 的損益平衡，產業是否已自我調整，以及電動車需求是否有回暖跡象。

高盛還表示，雖然中國電動車產業在全球市場佔據重要地位，在中國以外市佔率不斷提升，但中國電動車產業面臨供大於求局面，因此造成了「產能外溢」，且業內逾半廠商以零或負現金獲利率營運，對產業長期發展構成「隱患」。相比於 2023 年，現金利潤的情況今年首季更加嚴峻。

高盛說：「2023 年，中國電動車供應量佔到全球總供應量的 66%，出口量佔到產量的 19%。2020-23 年期間中國電動車出口成長 6.7 倍，在中國以外地區的市佔率從 2020 年的 10% 上升至 2023 年的 26%。中國電動車生產成本比海外同業低 47%，且比我們估算的中國車廠在海外工廠的成本低 17%-24%。」

根據高盛分析，可了解到在 2027 年到 2028 年前會有一些品牌被市場和時代所淘汰，畢竟有一半企業損益兩平附近經營。此外，產能的投資的確需要適應市場趨勢的變化，但未來電動車產業的投資回報率將會隨產能增長而形成邊際效應遞減。