杜拜王儲期待陸自動駕駛 蘿蔔快跑今年上半年落地阿聯？

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-02-14 12:00

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近日，杜拜世界政府峰會 (WGS) 上，各國政要和企業代表圍繞全球治理、科技創新和經濟發展等重要議題展開深入討論，百度(09888-HK)(BIDU-US) 創辦人李彥宏跟擔任阿拉伯聯合大公國 AI 部長的王儲 Omar Sultan Al Olama 的對談也吸引到外界高度關注，而阿聯王儲一句「期待在明年大會上，所有車隊都由蘿蔔快跑支援的自動駕駛」更引發市場高度遐想。

隨後，港媒援引消息人士報導，阿聯將成為蘿蔔快跑國際化第二站。此前《華爾街日報》曾報導稱蘿蔔快跑打算進軍香港、新加坡和中東。

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《華爾街日報》在最新報導中也寫道：「蘿蔔快跑最快在今年上半年在杜拜開始道路測試。知情人士透露，百度正跟阿聯當局進行談判，打算將其無人駕駛計程車服務引入這個中東國家。徵才資訊顯示，蘿蔔快跑正加強杜拜、阿布達比和利雅德等中東城市及東南亞國家業務團隊的發展。」

專家認為，行業領先的成本優勢和落地速度，為蘿蔔快跑駛向全球構建起了一個極深的「護城河」紅利。

去年 5 月，百度 Apollo 發佈全球首個能支援 L4 級別無人駕駛應用的自駕大模型 Apollo ADFM，搭載了百度第六代智慧化系統解決方案的六代無人車也同步發佈。

在 ADFM 的加持下，蘿蔔快跑第六代無人車價格直接降到 20 萬人民幣的級別，成本僅為谷歌 Waymo 的七分之一，甚至低於特斯拉 3 萬美元的 CyberCab。

值得一提的是，藉助於 Apollo ADFM 提供的感知能力，蘿蔔快跑能適應絕大多數城市的道路情況，可在 6 個月乃至更短的時間內部署落地。

此外，在安全這個自駕領域另一個核心議題上，李彥宏在 WGS 上的一句話也引起了人們的注意。他說：「根據蘿蔔快跑的實際記錄，我們的出險率僅相當於人類司機的十四分之一。」

就在上個月，國際權威認證機構 SGS 為百度 Apollo 開發的軟體框架產品 VOS SYS 頒發功能安全 ASIL D 認證證書。 這標誌著 Apollo 軟硬體系統方案的功能安全水準得到國際認可，同時也意味著百度自動駕駛產品能提供更可靠的安全防護，讓使用者在享受便捷出行的同時，安全更有保障。

最後，從更深層次來看，蘿蔔快跑加速全球化的動向也可理解為是一種必然。

首先，從各國態度上來看，目前全球多個國家和地區都在加快自動駕駛技術的應用步伐，紛紛從政策和法律上為自動駕駛「開綠燈」，像日本去年 7 月明確表示，所有都道府縣今年底都需要推廣特定條件下的 L4 級自動駕駛技術。

其次，從行業發展上來看，Robotaxi 已成為眼下最熱門的汽車概念之一，是全球科技巨頭的兵家必爭之地。除蘿蔔快跑外，目前 Waymo、特斯拉、文遠知行、小馬智行等一眾自駕公司都紛紛進入賽道，整個行業呈現出一片如火如荼的發展局面。根據 Frost&Sullivan 預測，預計到 2030 年，中國和全球 Robotaxi 市場規模分別達到 4888 億元跟 8349 億元。

從使用者需求上來看，自動駕駛是對未來交通、城市以及生活方式的重塑，並挽救生命。

相關統計數據顯示，全球每年有超過 100 萬人死於交通事故，而大多數交通事故的根源在於人為失誤，如駕駛員的疲勞、分心、酒駕或超速駕駛等。

麥肯錫未來出行研究中心發佈報告指出，自駕技術的廣泛應用將極大地提升道路安全，有望減少 90% 以上的交通事故。