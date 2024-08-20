加拿大7月CPI年增速創逾3年新低 鋪平9月降息道路

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-20 23:31

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加拿大統計局 (Statistics Canada) 周二 (20 日) 公布最新數據顯示，7 月消費者物價指數 (CPI) 年升 2.5% 創下逾 3 年來新低，符合經濟學家預期且低於 6 月的 2.7% 增速。逐步降溫的通膨有望讓加拿大央行 (BOC) 在下個月的會議上連續第三次降息。

受到旅遊價格、乘用車價格和電價下跌，加拿大通膨增速普遍放緩，意味著整體通膨連續第七個月保持在加拿大央行目標區間內，也是該國自 2021 年 3 月以來最低通膨年增幅。

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數據公布半小時後，市場增加鴿派押注，加拿大兩年期公債殖利率下跌 5 個基點至 3.274%；加幣兌美元匯率回吐當天大部分漲幅。

根據報告，加拿大 7 月 CPI 月增 0.4%，符合經濟學家預期，不過比 6 月的 - 0.1% 大幅成長，原因是汽油價格上漲；經季節調整後成長 0.3%。

值得注意的是，加拿大央行兩項核心通膨指標均下滑，7 月平均年率為 2.55%，低於 6 月下修後的 2.7%，也低於經濟學家預期的 2.65%。另外，7 月核心通膨率的 3 個月移動平均值折合年率自 6 月的 2.91% 降至 2.71%。

分析認為，這份報告將給加拿大央行決策者在 9 月 4 日的會議上再次降息 1 碼 (25 個基點) 指路，也是市場目前的普遍預期。經濟學家還預測，加拿大央行在 10、12 月的兩次會議上也還會降息，與市場預期一致。

CPI 報告細項指數全面降溫

觀察報告細項，7 月份抵押貸款利息成本和租金仍然是影響 CPI 年率變化的最大因素。房貸利息成本從 6 月的 22.3% 降至 7 月的 21%、租金從 6 月的 8.8% 降至 7 月的 8.5%；剔除房屋成本後，當月 CPI 比去年同期成長 1.2%，略低於 6 月的 1.3%。

剔除食品和能源後，加拿大 7 月 CPI 年升 2.7%，低於去年同期的 2.8%；7 月服務業通膨率上升 4.4%，6 月為 4.8%；7 月商品價格較上年同期成長 0.3%、食品價格上漲 2.7%，6 月份為 2.8%。

有分析指出，耐久財和核心商品通貨緊縮表明，限制性貨幣政策正在經濟中發揮作用。隨著就業市場降溫，預料服務業通膨壓力也會更有意義地減弱。

7 月 CPI 是加拿大央行下次利率決策前唯一通膨報告。先前的一項勞動力調查顯示，當月加拿大減少 2,800 個職位空缺、失業率維持在兩年多來新高點 6.4%。第二季國內生產毛額 (GDP) 數據將於 8 月 30 日公布，這將是加拿大央行做出決策之前的最後一個重要經濟數據。

專家看法

加拿大商會經濟學家 Andrew DiCapua 在聲明中稱，加拿大央行將繼續降息路線並在 9 月再次降息，隨著通膨放緩，經濟成長為首位。他補充說，考慮到潛在經濟成長疲軟，利率仍然過於嚴格。

阿爾伯塔中央銀行 (Alberta Central) 首席經濟學家 Charles St-Arnaud 在一封電子郵件中表示，CPI 報告中沒有任何內容會讓加拿大央行感到擔憂，從而阻止其在 9 月的會議上降息 1 碼。