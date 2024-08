渣打全球十大城市路跑台北首站開放報名 理想混蛋任活動大使

「渣打臺北公益馬拉松」宣布於 2025 年 1 月 12 日起跑,即日起開放報名,台北不僅是渣打集團全球 10 座城市路跑 2025 年的首站,更結合全球公益計畫,已為 7000 位弱勢青年創造改變人生的機會。渣打連續二年與專業跑鞋專家 New Balance 合作,「飛躍的羚羊」紀政親臨現場祝賀,並邀樂團「理想混蛋」擔任活動大使。

‌



「渣打臺北公益馬拉松」自 2020 年迄今,在「Futuremakers by Standard Chartered 全球公益計畫」合作夥伴「台北市視障者家長協會」及「勵馨基金會」的協助下,已幫助近 7,000 名弱勢青年就業及創業。自 2013 年迄今,透過賽事、民眾捐款、各式募款活動,以及結合渣打基金會的捐款,「渣打臺北公益馬拉松」已募集超過新臺幣 1 億 1,400 萬元的善款,用以投入各項工作。

「渣打臺北公益馬拉松」連續二年與專業跑鞋專家 New Balance 合作,擴大結合 New Balance 旗下資源持續為參賽者打造更進化的優質賽事,除了提供參賽者專業賽衣,也與運動社團 NBRC (New Balance Run Club) 開設專屬跑班,帶領跑者不斷自我突破,呼應「改變,從跑步開始」的號召。此外,賽事特別安排療癒系樂團「理想混蛋」擔任活動大使,也準備好在賽道終點線的嘉年華會上,與大家同歡。