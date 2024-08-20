渣打全球十大城市路跑台北首站開放報名 理想混蛋任活動大使

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-20 19:06

‌



「渣打臺北公益馬拉松」宣布於 2025 年 1 月 12 日起跑，即日起開放報名，台北不僅是渣打集團全球 10 座城市路跑 2025 年的首站，更結合全球公益計畫，已為 7000 位弱勢青年創造改變人生的機會。渣打連續二年與專業跑鞋專家 New Balance 合作，「飛躍的羚羊」紀政親臨現場祝賀，並邀樂團「理想混蛋」擔任活動大使。

渣打集團分別在臺北、新加坡、吉隆坡、香港、上海、河內、倫敦、福克蘭群島、澤西島及奈洛比等地冠名贊助城市馬拉松，在台灣，「渣打臺北公益馬拉松」是國內少數讓跑者成績獲得 AIMS 與 WA 認可的賽事，並透過全新視覺，將代表賽道特色的臺北 101、圓山飯店與大直橋納入視覺設計，與其他城市相互映照。

‌



渣打銀行自 2013 年起便透過贊助路跑活動推動運動風氣，連續多年獲教育部體育署頒發「體育推手獎」，成為在台獲獎次數最多的外商銀行。接續奧運熱潮，有「飛躍的羚羊」稱號的傳奇跑者紀政也親臨現場帶來祝賀。

身為臺灣首位在奧運田徑項目奪牌的傑出女性運動員紀政表示：「隨著馬拉松在台灣成為萬人響應的全民運動，很開心也很感謝有渣打銀行這樣的企業，願意長期投入資源推動路跑運動。」

「渣打臺北公益馬拉松」自 2020 年迄今，在「Futuremakers by Standard Chartered 全球公益計畫」合作夥伴「台北市視障者家長協會」及「勵馨基金會」的協助下，已幫助近 7,000 名弱勢青年就業及創業。自 2013 年迄今，透過賽事、民眾捐款、各式募款活動，以及結合渣打基金會的捐款，「渣打臺北公益馬拉松」已募集超過新臺幣 1 億 1,400 萬元的善款，用以投入各項工作。

渣打銀行財務長劉師郝表示：『渣打臺北公益馬拉松』對銀行內部而言，也是一場令人興奮的年度盛事，有幸能與上萬名跑者為了公益與永續而跑，更開心看到銀行同仁的熱情參與，不斷擴大賽事在社區的影響力。

為了落實永續發展目標，「渣打臺北公益馬拉松」在賽事規劃上全程依循環保 3R（Reduce、Recycle、Reuse）原則，採用電子證書、環保獎牌織帶、使用環保提袋以及舉辦永續市集活動等。今年賽事也將持續邀請民眾加入「Plogging 淨街慢跑」活動的行列。

「渣打臺北公益馬拉松」連續二年與專業跑鞋專家 New Balance 合作，擴大結合 New Balance 旗下資源持續為參賽者打造更進化的優質賽事，除了提供參賽者專業賽衣，也與運動社團 NBRC (New Balance Run Club) 開設專屬跑班，帶領跑者不斷自我突破，呼應「改變，從跑步開始」的號召。此外，賽事特別安排療癒系樂團「理想混蛋」擔任活動大使，也準備好在賽道終點線的嘉年華會上，與大家同歡。