富邦人壽拍板環亞大樓都更案 總市價上看1103億元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-21 00:30

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富邦金 (2881-TW) 今 (20) 日晚間代子公司富邦人壽公告，松山區敦化段開發案辦理都市更新事業計畫及權利變換計畫申請，共計 15 筆地號土地及其建物。環亞大樓都更後總市價估超過 1103 億元，可望成為敦北商辦的「新樓王」。

根據代理實施的中國建築經理股份有限公司的契約內容，富邦人壽就全案可提列申請共同負擔部分中之應負擔興建成本約為 289.32 億元，更新後可分配價值約為 1037.83 億元。

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此案由中國建經以戴德梁行不動產估價師事務所估價結果，申請都市更新事業計畫及權利變換計畫報核，更新後全案權利價值為 1103.1 億元。

富邦人壽對環亞大樓所佔權值比例 94.0833%，經三家專業估價單位估價結果顯示，以戴德梁行更新後全案權利價值 1103.1 億元最高，而尚上不動產估價師聯合事務所更新後全案權利價值 1045.95 億元；展碁不動產估價師聯合事務所更新後全案權利價值 1070.35 億元。