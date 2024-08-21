富邦人壽拍板環亞大樓都更案 總市價上看1103億元
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-21 00:30
富邦金 (2881-TW) 今 (20) 日晚間代子公司富邦人壽公告，松山區敦化段開發案辦理都市更新事業計畫及權利變換計畫申請，共計 15 筆地號土地及其建物。環亞大樓都更後總市價估超過 1103 億元，可望成為敦北商辦的「新樓王」。
根據代理實施的中國建築經理股份有限公司的契約內容，富邦人壽就全案可提列申請共同負擔部分中之應負擔興建成本約為 289.32 億元，更新後可分配價值約為 1037.83 億元。
此案由中國建經以戴德梁行不動產估價師事務所估價結果，申請都市更新事業計畫及權利變換計畫報核，更新後全案權利價值為 1103.1 億元。
富邦人壽對環亞大樓所佔權值比例 94.0833%，經三家專業估價單位估價結果顯示，以戴德梁行更新後全案權利價值 1103.1 億元最高，而尚上不動產估價師聯合事務所更新後全案權利價值 1045.95 億元；展碁不動產估價師聯合事務所更新後全案權利價值 1070.35 億元。
富邦人壽、凱基人壽及龍亨酒店將聯手都更改建「環亞大樓」，根據凱基人壽日前公告，環亞大樓更新後全棟可分配價值達 1103.1 億元，凱壽預計出資約 10.64 億元依戴德梁行不動產估價師事務所，都市更新前之房地總市值約為 20.4 億元 (權值比例 4.0763%)， 更新後可分價值 44.96 億元。
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