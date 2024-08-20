良得電AI伺服器電源線出貨升溫 低軌衛星應用迎爆發

值得注意的是，良得電 AI 伺服器客戶近日才被超微 (AMD-US) 宣布以 49 億美元買下，由於該客戶也是輝達 (NVDA-US) 主要供應商，引起市場關注。對此，良得電看好，客戶此次新的合作案將對未來訂單有正面助益。

低軌衛星方面，良得電表示，美國目前已在營運的低軌衛星公司產品將開始出貨，第四季將會穩定供貨；另一家美國網路電商發展低軌衛星公司良得為主要供應商，目前也開始試產，今年有望成長，最大成長動能在 2025 年。

電動車方面，良得電表示，歐洲客戶拉貨動能較緩，但新開發的中國電動車龍頭已在試產中，台系主機板大廠也委託製造電動車車用線，再加上印度電動機車車充電源線已測試完成，下半年電動車用線材仍會成長。

整體而言，良得電對下半年整體營收看法樂觀，利基型產品如機器人、智慧門鈴、智慧音箱等智慧移動裝置及電動車、5G 產品、低軌衛星，雲端設備等產業相對樂觀，筆電及周邊產品持平、家電較疲弱。

此外，因應上半年銅價走揚，良得電也調漲產品價格反應成本，平均漲幅 8-10%，高於上半年，加上產品組合轉佳、新客戶貢獻，預期整體營收有機會較去年成長 5-8%，毛利率也恢復成長，獲利增幅更勝於營收的表現。

因應需求，良得電越南廠積極投入設備自動化資本支出大幅成長增達 1.2 億元，目前越南廠規劃月產能 80 萬至 130 萬條，已通過多家客戶的審廠，未來主要生產產品為遊戲機、低軌衛星、智慧移動裝置等。

良得電上半年營收 18.9 億元，年增 5.5%、毛利率 14%、每股純益 1.01 元，優於去年同期；產品比重分別為電腦電源 35%、家電 31%、電動車車用線 4%、其他利基型產品 30%。