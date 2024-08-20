良得電AI伺服器電源線出貨升溫 低軌衛星應用迎爆發
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-08-20 16:39
線束廠良得電 (2462-TW) 今 (20) 日召開法說，受惠 AI 伺服器電源線打進美系、台系代工大廠，出貨持續成長，加上低軌衛星、電動車新案貢獻，下半年營運升溫、毛利率逐季增；法人估，良得電下半年獲利將較上半年成長 2-3 成。
值得注意的是，良得電 AI 伺服器客戶近日才被超微 (AMD-US) 宣布以 49 億美元買下，由於該客戶也是輝達 (NVDA-US) 主要供應商，引起市場關注。對此，良得電看好，客戶此次新的合作案將對未來訂單有正面助益。
低軌衛星方面，良得電表示，美國目前已在營運的低軌衛星公司產品將開始出貨，第四季將會穩定供貨；另一家美國網路電商發展低軌衛星公司良得為主要供應商，目前也開始試產，今年有望成長，最大成長動能在 2025 年。
電動車方面，良得電表示，歐洲客戶拉貨動能較緩，但新開發的中國電動車龍頭已在試產中，台系主機板大廠也委託製造電動車車用線，再加上印度電動機車車充電源線已測試完成，下半年電動車用線材仍會成長。
整體而言，良得電對下半年整體營收看法樂觀，利基型產品如機器人、智慧門鈴、智慧音箱等智慧移動裝置及電動車、5G 產品、低軌衛星，雲端設備等產業相對樂觀，筆電及周邊產品持平、家電較疲弱。
此外，因應上半年銅價走揚，良得電也調漲產品價格反應成本，平均漲幅 8-10%，高於上半年，加上產品組合轉佳、新客戶貢獻，預期整體營收有機會較去年成長 5-8%，毛利率也恢復成長，獲利增幅更勝於營收的表現。
因應需求，良得電越南廠積極投入設備自動化資本支出大幅成長增達 1.2 億元，目前越南廠規劃月產能 80 萬至 130 萬條，已通過多家客戶的審廠，未來主要生產產品為遊戲機、低軌衛星、智慧移動裝置等。
良得電上半年營收 18.9 億元，年增 5.5%、毛利率 14%、每股純益 1.01 元，優於去年同期；產品比重分別為電腦電源 35%、家電 31%、電動車車用線 4%、其他利基型產品 30%。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- AMD擬以49億美元現金加股票收購伺服器商ZT Systems
- 光寶科一天就填息 法人看好AI 挹注營收年複合成長6%
- 技嘉上半年EPS 7.84元賺贏去年 AI伺服器動能持續強勁
- 〈群聯法說〉技術進入第一梯隊 企業級在手案件逾50個
上一篇
下一篇