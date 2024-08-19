〈陸港盤後〉滬指一度收復2,900點 A股三大指數漲跌互見

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據《證券時報》報導，中金指出，當前 A 股市場交易情緒降溫已較充分，可能已經反映市場過於悲觀的預期，在市場連續明顯縮量後，多空資金均相對謹慎，結合歷史經驗，當前市場已具備較多築底期特徵。

東吳證券則認為，當前券商類股的估值已處於歷史底部，盈利下行空間鎖定，上行彈性較大，在長期估值修復的假設下，迎來了較好的左側配置窗口。