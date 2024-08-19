〈陸港盤後〉滬指一度收復2,900點 A股三大指數漲跌互見
鉅亨網新聞中心 2024-08-19 16:30
中國 A 股市場三大指數周一（19 日）收盤漲跌互見，滬指盤中強勢拉升，一度收復 2,900 點。
滬指周一收盤漲 0.49% 報 2,893.67 點，深證成指漲 0.08% 報 8,356.9 點，創業板指跌 0.14% 報 1,589.29 點。兩市成交額合計人民幣 5,706 億元。
醫藥、半導體、釀酒、房地產、汽車等類股走低，銀行、保險族群上揚。
香港恒生指數周一收盤漲 0.8%，報 17,569.57 點，恒生科技指數漲 1.68%，報 3,517.09 點。
據《證券時報》報導，中金指出，當前 A 股市場交易情緒降溫已較充分，可能已經反映市場過於悲觀的預期，在市場連續明顯縮量後，多空資金均相對謹慎，結合歷史經驗，當前市場已具備較多築底期特徵。
華鑫證券也說，當前市場符合底部逐級放量並震盪抬升的特徵。
東吳證券則認為，當前券商類股的估值已處於歷史底部，盈利下行空間鎖定，上行彈性較大，在長期估值修復的假設下，迎來了較好的左側配置窗口。
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