Rapidus將建全自動2奈米廠 稱交貨時間比台積電短3分之1

鉅亨網新聞中心 2024-08-19 08:47

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日本半導體業者 Rapidus 將在明年 4 月啟動 2 奈米晶片是產，並計畫 2027 年全自動量產 2 奈米製程，號稱交貨時間能縮短至台積電與三星等競爭對手的三分之一。

Rapidus 是日本政府支持的、有望重獲晶片製造優勢的新希望。去年 9 月動工的北海道廠，預計今年 10 月前完成建築物架構，接著開始建造無塵室，預計 12 月開始安裝日本第一批 EUV 曝光機，用於生產先進半導體。

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台積電和三星電子預計在 2025 年開始量產 2 奈米晶片，而 Rapidus 預計在 2027 年才開始。

雖然 Rapidus 落後台積電、三星等對手兩年，但總裁小池淳義表示，Rapidus 未來量產的 2 奈米產品不僅性能較高，交貨時間也比對手更快，因為北海道廠將採用自動化系統。

過去日本晶片業者堅持獨家研發技術，卻承擔龐大成本，相對犧牲價格競爭力。小池表示，Rapidus 策略是開放同業合作研發標準化技術，僅保留重大核心技術自行研發，藉此節省成本。